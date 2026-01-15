Koniec grudnia i styczeń przyniosły "prawdziwą" zimę, jakiej nie było w Polsce od lat. Do naszego kraju wróciły śnieżyce i siarczysty mróz, który lokalnie dochodził do około -20 stopni Celsjusza. Okazuje się, że w przyszłym tygodniu taka sytuacja pogodowa może się powtórzyć - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze zmiany nastąpią w najbliższy weekend.

Ciepło kończy wędrówkę na wschód. Wkrótce mrozy zyskają moc

Obecnie najzimniejszym regionem kraju jest północny wschód. Tylko tam do godz. 14:00 notowano mrozy, które najsilniejsze były w Białymstoku i wyniosły tam -8 stopni Celsjusza.

W reszcie kraju było znacznie cieplej: od niecałych dwóch do miejscami nawet czterech stopni ciepła (w Tarnowie i Zakopanem).

IMGW Obecnie mroźnie jest tylko na północnym wschodzie. Z danych IMGW wynika, że miejscami było -8 st. C

Tego typu podział, na mroźny północny wschód oraz cieplejszy zachód i południowy zachód, utrzyma się do końca tygodnia, jednak z czasem warunki zaczną się stopniowo zmieniać.

W sobotę i niedzielę aura będzie zdecydowanie wyżowa, co oznacza przeważnie bezchmurne niebo i dużo słońca, bez większych opadów - początkowo na wschodzie, a potem także w centrum i na zachodzie Polski.

Strefa chłodnego powietrza na wschodzie zacznie się rozbudowywać i spychać cieplejszą masę stopniowo coraz bardziej z powrotem na zachód. Jednocześnie noce staną się znacznie zimniejsze.

W weekend po zachodzie słońca na wschodzie będzie kilkanaście mrozu, a najzimniejszym okresem może się okazać noc z wtorku na środę - wtedy na wschodzie lokalnie może być nawet -20 stopni Celsjusza.

IMGW Strefa chłodu zacznie się powoli rozszerzać od weekendu - wynika z prognoz IMGW

Spokojnie i mroźnie będzie co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Wtedy zmiany mogą się pogłębić, ponieważ ujemne temperatury poczują mieszkańcy wszystkich regionów, również tych leżących na zachodzie i południowym zachodzie. Dodatkowo wróci śnieg - również tam, gdzie w ostatnich dniach go nie było.

Powrót pełnoprawnej zimy. Mrozy i śnieg praktycznie wszędzie

Co prawda pogoda jest bardzo dynamiczna i warunki jeszcze wiele razy mogą się zmienić, jednak najnowsze prognozy wskazują, że pod koniec przyszłego tygodnia zrobi się bardziej zimowo.

W tym okresie arktyczne powietrze już bez większych przeszkód rozleje się na cały nasz kraj, w tym na zachód i południowy zachód. Możliwe że nawet na tych terenach w ciągu dnia będzie do -7, -6 stopni. Najzimniej z kolei zrobi się na południu, gdzie mrozy mogą przekroczyć barierę -10 st. C.

WXCHARTS Strefa mrozów z czasem obejmie z powrotem terytorium całego kraju

Jednocześnie zacznie padać śnieg - początkowo głównie w centrum, na wschodzie i północy, jednak z czasem tego rodzaju opady zagościć mogą w całej Polsce.

IMGW Zima wróci do Polski. Opadów śniegu w całym kraju możemy doświadczyć w drugiej połowie przyszłego tygodnia

Jeśli faktycznie do tego dojdzie, możliwa będzie powtórka takiej zimy, jakiej doświadczaliśmy na początku roku.

Na potwierdzenie tej prognozy trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Tego rodzaju wyliczenia trzeba traktować z dużą dozą ostrożności, ponieważ są obarczone sporym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres, który nie przekracza tygodnia.

