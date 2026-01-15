Astronauci ewakuowani ze stacji kosmicznej. Pierwsza taka sytuacja w historii

Kapsuła Crew Dragon z czterema astronautami wylądowała na Pacyfiku. Misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) została zakończona kilka tygodni wcześniej przed planowanym terminem z powodu choroby jednego z członków załogi. Astronauci spędzili w kosmosie 167 dni. To pierwszy przypadek ewakuacji z ISS od 25 lat.

Kapsuła Crew Dragon po wodowaniu na Pacyfiku, z grupą osób wokół oraz obrazem czterech obiektów w podczerwieni.
Kapsuła SpaceX z astronautami woduje na Pacyfiku po misji na ISS

Kapsuła Crew Dragon firmy SpaceX z czterema astronautami dokonała w czwartek udanego wodowania na Pacyfiku w pobliżu wybrzeża Kalifornii.

 

Po wodowaniu do Crew Dragon podpłynęło kilka łodzi, które zabiorą członków załogi na brzeg, ale jak przekazała amerykańska agencja kosmiczna NASA zajmie to kilka godzin, gdyż muszą oni przejść rutynowe badania medyczne.

 

 

 

Astronauci wrócili na ziemię. Misja przerwana z powodu choroby

W przerwanej misji brały udział cztery osoby: Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Patonow z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yyui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA.

 

Astronauci spędzili w kosmosie 167 dni. Powrót nastąpił kilka tygodni przed planowanym terminem. NASA nie ujawniła, który członek załogi jest chory, tłumacząc to ochroną danych medycznych. Jest to pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat jej funkcjonowania.

 

Po ewakuacji na pokładzie ISS pozostały trzy osoby, a dowództwo od Finckego przejął kosmonauta Roskosmosu Siergiej Kud-Swierczkow.

 

