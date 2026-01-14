W środę najmłodszym ministrem obrony narodowej w historii Ukrainy został Mychajło Fedorow. Wicepremier zamierza przeprowadzić w kraju szeroko zakrojoną reformę sił zbrojnych, która ma przygotować wojsko do skuteczniejszej walki z Rosjanami.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział Fedorowowi, by zajął się przede wszystkim obroną przed rosyjskimi atakami powietrznymi oraz wdrożeniem nowych zasad w poborze do ukraińskiej armii. Zełenski przekazał, że podczas środowego spotkania politycy określili priorytety na nadchodzącą kadencję nowego ministra.

Zełenski spotkał się z nowym ministrem. Ma plan na modernizację wojska

Jak podał w mediach społecznościowych Zełenski, jedną z najważniejszych kwestii w resorcie jest wzmocnienie komponentu technologicznego w celu powstrzymania natarcia rosyjskich wojsk.

"W szczególności przeprowadzony zostanie przyspieszony audyt finansowania sektora obronnego. Mychajło przedstawi sposoby rozwiązania istniejących niedoborów" - pisał na Telegramie Zełenski.

Kolejną zmianą mają być również podwyżki dla ukraińskich żołnierzy walczących na froncie.

"Osobno pracujemy nad dostawami dronów – Ministerstwo Obrony Ukrainy ma wprowadzić podstawowy poziom zabezpieczenia brygad bojowych w drony oraz zakupy specjalistycznych dronów do rażenia przeciwnika na większej głębokości frontu" - kontynuował prezydent.

Problemy w rządzie Zełenskiego. Wkrótce początek reform

Trzecim priorytetem Ministerstwa Obrony Narodowej jest położenie kresu problemom narastającym od pewnego czasu w resorcie.

"Podjęto już decyzje mające na celu zapewnienie bardziej sprawiedliwego rozmieszczenia personelu w brygadach bojowych" - czytamy w oświadczeniu Zełenskiego.

Przed głosowaniem nad jego kandydaturą w Radzie Najwyższej Ukrainy, Mychajło Fedorow zapowiedział, że w resorcie, który zamierza objąć, należy przeprowadzić liczne reformy. Jego zdaniem "nie można walczyć nowymi technologiami przy starej strukturze organizacyjnej".

Fedorow stwierdził ponadto, że chce zakończyć praktyki kłamstw i korupcji w Ministerstwie Obrony.

"Nie chcę być populistą, chcę być realistą. Ministerstwo Obrony trafia w moje ręce z deficytem 300 mld hrywien (ok. 7 mld dolarów), 2 mln Ukraińców poszukiwanych przez policję i 200 tys. ludzi, którzy samowolnie oddalili się z miejsca służby. Dlatego musimy podejmować decyzje i wykonać naszą pracę domową w zakresie problemów, które istnieją obecnie, abyśmy mogli iść dalej" - mówił w parlamencie.

Nowy szef resortu już wkrótce przedstawi pełen skład swojego zespołu.

