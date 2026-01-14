Wykolejenie wagonu w Katowicach. Akcja służb

W Katowicach wykoleił się wagon pociągu towarowego. Na miejscu pracuje policja i specjaliści zajmujący się transportem kolejowym. Śląscy funkcjonariusze w komunikacie przekazali, że wstępne ustalenia dotyczące przyczyny zdarzenia.

Wykolejony pociąg towarowy w zimowej scenerii, z widocznymi służbami na miejscu zdarzenia.
Wykolejony wagon pociągu towarowego w Katowicach

Jeden z wagonów pociągu towarowego wypadł z torów w okolicy ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Komunikat w sprawie zdarzenie na Facebooku opublikowała w środę rano śląska policja. 

 

Chwilę po wykolejeniu wagonu na miejscu pojawiła się policja i specjaliści zajmujący się transportem kolejowym. Służby zabezpieczyły teren i przystąpiły do badania okoliczności zdarzenia. "W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - przekazano w komunikacie. 

Katowice. Wykolejenie wagonu. Policja podała wstępne ustalenia

Według wstępnych ustaleń powodem wypadnięcia wagonu z torów było przesunięcie się znajdującego się na nim ładunku. Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK uściślił, że do zdarzenia doszło na szlaku Katowice Muchowiec – Panewniki.

 

Według informacji spółki z torów wypadły w sumie dwa wagony. - Zdarzenie nie ma wpływu na ruch pociągów pasażerskich, bo jest to linia, którą przejeżdżają jedynie pociągi towarowe – poinformował Jakubowski.

 

Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt do ustawienia wagonów na torach. Później sprawdzony zostanie tor, a następnie możliwe będzie przywrócenie jazdy pociągów. Okoliczności wykolejenia zbada komisja.

 

Czytaj więcej
KATOWICEPOCIĄGPOLICJA ŚLĄSKAPOLSKATOWARWAGONWYKOLEJENIE

