Wykolejenie wagonu w Katowicach. Akcja służb

Jeden z wagonów pociągu towarowego wypadł z torów w okolicy ul. 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Komunikat w sprawie zdarzenie na Facebooku opublikowała w środę rano śląska policja.

Chwilę po wykolejeniu wagonu na miejscu pojawiła się policja i specjaliści zajmujący się transportem kolejowym. Służby zabezpieczyły teren i przystąpiły do badania okoliczności zdarzenia. "W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń" - przekazano w komunikacie.

Katowice. Wykolejenie wagonu. Policja podała wstępne ustalenia

Według wstępnych ustaleń powodem wypadnięcia wagonu z torów było przesunięcie się znajdującego się na nim ładunku. Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK uściślił, że do zdarzenia doszło na szlaku Katowice Muchowiec – Panewniki.

ZOBACZ: Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Jest decyzja sądu

Według informacji spółki z torów wypadły w sumie dwa wagony. - Zdarzenie nie ma wpływu na ruch pociągów pasażerskich, bo jest to linia, którą przejeżdżają jedynie pociągi towarowe – poinformował Jakubowski.

Na miejsce skierowano specjalistyczny sprzęt do ustawienia wagonów na torach. Później sprawdzony zostanie tor, a następnie możliwe będzie przywrócenie jazdy pociągów. Okoliczności wykolejenia zbada komisja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni