Nie wszyscy seniorzy są świadomi, że wraz z marcową waloryzacją osoby pobierające dodatkowe wsparcie otrzymają więcej pieniędzy. Wyższe kwoty mają z założenia złagodzić skutki rosnących cen w gospodarce.

Waloryzacja emerytur a dodatki. Jakie zmiany czekają seniorów?

Podwyżki dodatków są powiązane z coroczną waloryzacją emerytur i rent, która w 2026 r. ma zostać przeprowadzona w marcu. Według doniesień medialnych szacowany wzrost to około 4,88 proc. (w zaokrągleniu 4,90 proc.), choć ostateczna decyzja zależy m.in. od inflacji i wzrostu płac. Na oficjalny komunikat rządu należy poczekać do lutego 2026.

Dla porównania: w 2025 r. waloryzacja wyniosła 5,5 proc.

Najniższa emerytura najprawdopodobniej wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto, czyli o 91,69 zł (83,44 zł na rękę). Oznacza to, że wszystkie świadczenia dodatkowe, które są wyliczane na podstawie bazowych kwot, również będą wyższe.

Najważniejsze dodatki do emerytur w 2026 roku. Ile wyniosą po waloryzacji?

Po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrosną praktycznie wszystkie istotne dla seniorów dodatki do podstawowych, stałych świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi m.in. o:

dodatek pielęgnacyjny

dodatek kombatancki

dodatek kompensacyjny

dodatek za tajne nauczanie

świadczenie honorowe dla stulatków

ryczałt energetyczny

trzynastą emeryturę

czternastą emeryturę

Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do ok. 364-365 zł brutto miesięcznie. Przysługuje on osobom uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji lub seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Jak można przeczytać na stronie ZUS: "Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą".

Podobnie dodatek kombatancki wzrośnie do ok. 364-365 zł miesięcznie. Otrzymują go obywatele posiadający status kombatanta lub inne osoby uprawnione decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tutaj na uwagę zasługuje również ryczałt energetyczny ze stawką 328,03 zł miesięcznie. Przydzielany jest razem z m.in. dodatkiem kombatanckim. Co więcej: "Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski'"- informuje ZUS.

A co z dodatkiem kompensacyjny? Jak podaje Forsal, prawdopodobnie będzie w 2026 roku wynosił w przybliżeniu 54,74 zł miesięcznie. Przysługuje on kombatantom, osobom represjonowanym oraz wdowom i wdowcom po tych osobach i jest wypłacany razem z dodatkiem kombatanckim.

Zaś dodatek za tajne nauczanie po waloryzacji wzrośnie do blisko 364-365 zł miesięcznie. Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie.

Na spory "zastrzyk gotówki" mogą liczyć stulatkowie. Świadczenie honorowe po waloryzacji w 2026 roku wyniesie ok. 6911,63 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane z urzędu każdej osobie, która ukończy 100 lat życia dożywotnio.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku

Oprócz wspomnianych dodatków seniorzy otrzymają także świadczenia roczne. Trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie tyle, co minimalna emerytura po waloryzacji, czyli +/- 1970,60 zł brutto i zostanie wypłacona wszystkim emerytom wiosną.

Z kolei czternasta emerytura również będzie oparta o tę kwotę, ale jej pełna wypłata przysługiwać będzie osobom, których podstawowe świadczenie nie przekroczy ustawowego progu dochodowego (obowiązuje tutaj zasada "złotówka za złotówkę").

Kiedy seniorzy zobaczą wyższe kwoty?

Zgodnie z obecnym harmonogramem waloryzacji, nowe, wyższe kwoty emerytur, rent i dodatków mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Pieniądze trafią w standardowych terminach wypłat, zgodnie z indywidualnym harmonogramem ZUS, czyli 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Część świadczeń jest przyznawana automatycznie po spełnieniu określonych kryteriów, takich jak wiek czy posiadanie już ustalonego prawa do emerytury lub renty. Dotyczy to m.in. waloryzacji podstawowych świadczeń, dodatku pielęgnacyjnego po 75. roku życia, świadczenia honorowego dla stulatków oraz trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku pozostałych dodatków konieczne będzie złożenie wniosku i dołączenie wymaganych dokumentów np. potwierdzających stan zdrowia lub status kombatanta, aby móc ubiegać się o wypłatę dodatkowych pieniędzy. O szczegóły warto dopytać w najbliższym oddziale ZUS (lub innym uprawnionym podmiocie np. KRUS).

Podawane w artykule kwoty mają charakter orientacyjny. Ostateczne stawki zostaną potwierdzone w oficjalnych komunikatach.

