Po wypadku, do którego doszło 30 grudnia, 17-latka została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy i klatki piersiowej. Dziewczyna zmarła w nocy z wtorku na środę - podało Polskie Radio Kielce.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ przedstawiła wcześniej kierującemu pojazdem 18-letniemu Antoniemu O. zarzut spowodowania wypadku w ruchu drogowym wskutek niezachowania zasad bezpieczeństwa. Wykluczono, że w chwili zdarzenia był pod wpływem środków odurzających.

Częstochowa. 18-latek kierował bez uprawnień. Doprowadził do wypadku

Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy. Prokuratorzy wnioskowali o areszt, ale zamiast tego Sąd Rejonowy w Częstochowie nałożył na 18-latka dozór policyjny, 20 tys. złotych poręczenia majątkowego oraz zakazy kontaktowania się ze świadkami i opuszczania kraju.

ZOBACZ: Spore awarie w kilku miastach. Tysiące osób mogą zostać bez ogrzewania



Do grudniowego wypadku doszło na ulicy Lourdyjskiej. Gdy mundurowi zauważyli, że kierowca Volkswagena nie włączył kierunkowskazu, zjeżdżając z ronda, postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

"Kierujący zlekceważył jednak sygnały do zatrzymania i odjechał. Mundurowi ruszyli za nim. Gdy dojeżdżali do pobliskiej stacji paliw okazało się, że pojazd, którym podróżowali młodzi ludzie, wjechał pod biegnące przy drodze rury ciepłownicze" - informowała częstochowska policja.

Wypadek w Częstochowie. Kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia

Ustalono, że mężczyzna stracił kierowanie nad pojazdem. Dach samochodu został zmiażdżony przez rury do linii drzwi, a podróżujący pojazdem zostali zakleszczeni. Aby ich wydostać, strażacy musieli wyciąć dach i użyć dźwigu.

ZOBACZ: Katastrofa kolejowa w Tajlandii. Zginęło ponad 20 osób

Wszyscy - 18-letni kierowca i pasażerki w wieku 15, 16 i 17 lat - zostali przewiezieni do szpitala. Stan najstarszej z dziewczyn od początku był określany jako ciężki. Antoni O. przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak zaprzeczył, że wyłączył światła w trakcie ucieczki. Grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni