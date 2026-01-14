Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem - autor podcastu na YouTube "Na wschód od Bliskiego Wschodu".
