Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Dr Wojciech Szewko w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Piotra Witwickiego będzie dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem - autor podcastu na YouTube "Na wschód od Bliskiego Wschodu".  

 

Pozostałe odciniki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Paraliż na kolei. Odwołane pociągi i wielogodzinne opóźnienia
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃPIOTR WITWICKIPOLSKAPRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆPRZEMYSŁAW CZARNEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 