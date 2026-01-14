Instytut Badań Pollster zadał badanym pytanie: "Jak oceniasz działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy?". Z sondażu wynika, że żona prezydenta może liczyć na poparcie 44 proc. respondentów, z czego 28 proc. oceniło jej działania "raczej dobrze", a 16 proc. - "zdecydowanie dobrze".

Negatywne zdanie o aktywności pierwszej damy ma 20 proc. badanych. Wśród nich odpowiedź "raczej źle" wybrało 9 proc. respondentów, a "zdecydowanie źle" - 11 proc. Zdania na temat działalności Marty Nawrockiej jako pierwszej damy nie wypracowało 36 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 31 grudnia ub.r. i 1 stycznia br. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla pełnoletnich obywateli Polski. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Marta Nawrocka zakłada fundację. Ma walczyć z hejtem

Nawrocka wspomniała niedawno o planach związanych z powołaniem Fundacji Blisko Ludzkich Spraw oraz swoim zaangażowaniu w inicjatywy edukacyjne i społeczne. Celem fundacji będzie walka z szerokorozumianym hejtem.

Jak wyjaśniła, jej zamiary wynikają z potrzeby realnego wsparcia osób dotkniętych przemocą słowną oraz wykluczeniem, a także z przekonania, iż kluczową rolę odgrywa edukacja - prowadzona zarówno w domu, jak i w szkole - "budująca świadomość zagrożeń i umiejętność reagowania na nie".

Fundacja ma także nieść pomoc mamom w trudnej sytuacji życiowo-bytowej. Program "Oddech dla bohaterek" skierowany będzie m.in. do matek dzieci z niepełnosprawnościami. Jak tłumaczyła Nawrocka, chodzi o to, by "mogły odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi". - To będą zajęcia terapeutyczne dla kobiet, też będzie można zabrać swoje dzieci, będzie dla nich opieka - podkreśliła.

