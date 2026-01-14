Środa od rana przynosi wymagającą aurę. To zasługa masy ciepłego powietrza, która dociera do nas z zachodu Europy. W związku z tym zamiast samego śniegu pada również deszcz, który na zmrożonym gruncie zamarza, powodując groźne oblodzenie na drogach i chodnikach. Ocieplenie nie potrwa jednak dłużej niż kilka dni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

To będą wymagające dni. Pogoda podzieli Polskę

Zachodnia i południowa część kraju doświadczają wyższych temperatur, które w środę osiągną tam nawet 2 do 5 stopni Celsjusza na plusie. "Pełnoprawna" zima utrzyma się na północnym wschodzie, gdzie za dnia mrozy sięgną -8, -5 stopni.

Przez kilka najbliższych dni w naszym kraju utrzyma się wyraźny podział na chłodniejszy północny wschód i cieplejszy południowy zachód z odwilżą.

Możliwe, że do końca weekendu większość Polski doświadczy wyższych temperatur: w centrum około zera, zaś na zachodzie i południowym zachodzie do 2-4 stopni.

WXCHARTS Ciepłe powietrze dociera do Polski z zachodu, przynosząc odwilż i zagrożenie gołoledzią

Po kilku dniach wędrówkę ciepłego frontu atmosferycznego powstrzyma jednak rozbudowujący się na wschodzie kontynentu rozległy wyż. Przyniesie on wyraźne uspokojenie pogody, jednak kosztem znacznego ochłodzenia, które z powrotem zacznie się rozprzestrzeniać na wiele województw.

Będzie zimno, ale spokojnie. Wyż zyska przewagę

Choć sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna i może się jeszcze zmienić, najnowsze prognozy wskazują na to, że chłodne powietrze z północnego wschodu znowu zacznie się stopniowo rozlewać na Polskę począwszy od weekendu.

Jeszcze w sobotę nasz kraj będzie podzielony niemal dokładnie na pół. Na północnym wschodzie za dnia mróz wyniesie -9 stopni, zaś w centrum będzie koło zera. Najcieplej nadal będzie na południowym zachodzie: do pięciu stopni powyżej zera.

Od tego dnia chłodna strefa będzie się rozszerzać coraz bardziej na zachód: w niedzielę w centrum będzie już czterostopniowy mróz, zaś kilka stopni ciepła w dalszym ciągu odnotujemy na zachodzie.

WXCHARTS Od weekendu przewagę w Polsce znowu zacznie zdobywać ochłodzenie, które nadejdzie ze wschodu

Na początku przyszłego tygodnia mroźnie będzie już w zdecydowanej większości kraju: od -8, -6 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 2-3 st. C na południowym zachodzie.

Będzie to jednak łagodniejsza zima niż na początku stycznia. Dzięki wyżowi zrobi się słonecznie i spokojnie, bez większych opadów śniegu. Niebo przeważnie będzie bezchmurne, a pogoda będzie sprzyjać spacerom.

