Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Zima wyraźnie słabnie, a odwilż coraz mocniej zaznacza w Polsce swoją obecność. Taka sytuacja nie utrzyma się jednak zbyt długo. Wkrótce silne mrozy znowu rozszerzą się na większą część kraju. Znikną opady deszczu, które obecnie w wielu miejscach grożą niebezpieczną gołoledzią. Pogoda stanie się bardziej wyżowa.

Mapa Polski z zaznaczonym rozkładem temperatur, nałożona na zdjęcie zimowej drogi.
PAP/Darek Delmanowicz/WXCHARTS
Do końca tygodnia utrzyma się podział Polski na cieplejszy zachód i południowy zachód oraz chłodniejszy północny wschód. Od weekendu pogoda się poprawi
  • Ciepłe powietrze z zachodu przynosi odwilż i zagrożenie gołoledzią
  • Prognozy IMGW wskazują na kilkudniowe ocieplenie, a kraj podzieli się na cieplejszy południowy zachód i chłodniejszy północny wschód
  • Od weekendu rozbudowujący się wyż spowolni ciepły front, przynosząc ochłodzenie, którego z czasem będzie coraz więcej
  • Na początku przyszłego tygodnia większość Polski doświadczy mrozów, ale bez mocniejszych opadów śniegu

Środa od rana przynosi wymagającą aurę. To zasługa masy ciepłego powietrza, która dociera do nas z zachodu Europy. W związku z tym zamiast samego śniegu pada również deszcz, który na zmrożonym gruncie zamarza, powodując groźne oblodzenie na drogach i chodnikach. Ocieplenie nie potrwa jednak dłużej niż kilka dni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

To będą wymagające dni. Pogoda podzieli Polskę

Zachodnia i południowa część kraju doświadczają wyższych temperatur, które w środę osiągną tam nawet 2 do 5 stopni Celsjusza na plusie. "Pełnoprawna" zima utrzyma się na północnym wschodzie, gdzie za dnia mrozy sięgną -8, -5 stopni.

 

ZOBACZ: Śnieg, gołoledź i utrudnienia na drogach. Pogoda rzuca wyzwanie kierowcom

 

Przez kilka najbliższych dni w naszym kraju utrzyma się wyraźny podział na chłodniejszy północny wschód i cieplejszy południowy zachód z odwilżą.

 

 

 

 

Możliwe, że do końca weekendu większość Polski doświadczy wyższych temperatur: w centrum około zera, zaś na zachodzie i południowym zachodzie do 2-4 stopni.

 

Ciepłe powietrze dociera do Polski z zachodu, przynosząc odwilż i zagrożenie gołoledziąWXCHARTS
Ciepłe powietrze dociera do Polski z zachodu, przynosząc odwilż i zagrożenie gołoledzią

 

Po kilku dniach wędrówkę ciepłego frontu atmosferycznego powstrzyma jednak rozbudowujący się na wschodzie kontynentu rozległy wyż. Przyniesie on wyraźne uspokojenie pogody, jednak kosztem znacznego ochłodzenia, które z powrotem zacznie się rozprzestrzeniać na wiele województw.

Będzie zimno, ale spokojnie. Wyż zyska przewagę

Choć sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna i może się jeszcze zmienić, najnowsze prognozy wskazują na to, że chłodne powietrze z północnego wschodu znowu zacznie się stopniowo rozlewać na Polskę począwszy od weekendu.

 

ZOBACZ: Szykuje się poważna zmiana. Pogoda podzieli nasz kraj na dwie strefy

 

Jeszcze w sobotę nasz kraj będzie podzielony niemal dokładnie na pół. Na północnym wschodzie za dnia mróz wyniesie -9 stopni, zaś w centrum będzie koło zera. Najcieplej nadal będzie na południowym zachodzie: do pięciu stopni powyżej zera.

 

Od tego dnia chłodna strefa będzie się rozszerzać coraz bardziej na zachód: w niedzielę w centrum będzie już czterostopniowy mróz, zaś kilka stopni ciepła w dalszym ciągu odnotujemy na zachodzie.

 

Od weekendu przewagę w Polsce znowu zacznie zdobywać ochłodzenie, które nadejdzie ze wschoduWXCHARTS
Od weekendu przewagę w Polsce znowu zacznie zdobywać ochłodzenie, które nadejdzie ze wschodu

 

Na początku przyszłego tygodnia mroźnie będzie już w zdecydowanej większości kraju: od -8, -6 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 2-3 st. C na południowym zachodzie.

 

ZOBACZ: Wjechali na zamarznięte jezioro, auto zaczęło tonąć. Policja myślała, że to AI

 

Będzie to jednak łagodniejsza zima niż na początku stycznia. Dzięki wyżowi zrobi się słonecznie i spokojnie, bez większych opadów śniegu. Niebo przeważnie będzie bezchmurne, a pogoda będzie sprzyjać spacerom.

 

