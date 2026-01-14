Osiąga prędkość do nawet 800 km/h. Uderza w cele oddalone o tysiąc kilometrów od miejsca wystrzału. A ponadto jest w stanie przenosić głowice od pocisków, co Rosja stara się wykorzystać. To właśnie nowy Geran-5 - dron bojowy rosyjskiej armii, który ostatnio zauważyły ukraińskie wojska.

- Pod względem szybkości lotu niemal nie ustępuje klasycznym pociskom manewrującym - powiedział redakcji Unian ukraiński ekspert ds. lotnictwa Anatolij Chrapczyński.

Nowy dron może również przenosić 200-kilogramowe ładunki. To około cztery razy więcej niż były w stanie robić poprzednie modele. Choć Chrapczyński stwierdził, że zagrożenie dronowe nie jest niczym nowym, niepokój budzą nowe zdolności bezzałogowców.

Nowy dron w lotnictwie Rosji. Ekspert: Iran udostępnił technologię

Wszystko to za sprawą współpracy Moskwy z Teheranem. Iran udostępnił Rosji pełną technologię swoich dronów Karrar. Wcześniej zaś przekazywał jedynie ich komponenty.

Geran-5 ma mocniejszy głowicę, prędkość, zasięg, wysokość lotu - wymieniał ekspert. Może też startować z samochodów terenowych i samolotów. - W rzeczywistości mamy do czynienia z irańskim dronem, który w podstawowej koncepcji przewidywał możliwość przenoszenia ładunku, jego zrzutu i powrotu do bazy - wyjaśnił Chrapczyński.

ZOBACZ: Problemy Ukraińców z zimą. Rosjanie wykorzystują ich niemałą słabość

Rosyjski dron będzie prawdopodobnie umieszczany pod samolotami taktycznymi, takimi jak Su-25. Oznacza to wcześniej nieistotne zagrożenie "powietrze-powietrze".

"Taktyka roju". Drony mogą mylić ukraińskiego systemy

Zdaniem ukraińskiego eksperta rosyjskie lotnictwo potraktuje ataki tymi dronami jako alternatywę dla podrywania drogich maszyn. Dodatkowo bezzałogowce - wystrzeliwane jednocześnie z kilku samolotów na innych pozycjach - mogą przyjmować na siebie pociski obrony powietrznej, otwierając drogę rosyjskim myśliwcom.

- Mówimy tu o taktyce roju, gdy jeden dron pełni rolę "lidera", zbiera informacje o sytuacji na trasie lotu i przekazuje polecenia innym UAV. Dlatego warto tu mówić nie o sensacji, lecz o konieczności przygotowania się na takie zagrożenie - dodał Chrapczyński.

Agencja Unian przypomniała, że Iran uchodzi za jednego z kluczowych sojuszników Rosji w kontekście jej wyposażenia militarnego i technologii. Z kolei Anatolij Chrapczyński wyraził przekonanie, iż ta współpraca mogłaby się zakończyć, gdyby obecne władze irańskie zostały obalone.

Rosja straci kontakt z Iranem? Protesty w Islamskiej Republice

Nadzieje Chrapczyńskiego na koniec współpracy Iranu z Rosją uzasadnia obecna sytuacja. W Iranie od grudnia trwają protesty zwrócone przeciwko teokracji. Uczestnicy wystąpień oskarżają przywódców religijnych, którzy sprawują dyktat pod pozorem republikańskiego ustroju, o doprowadzenie ludzi na skraj ubóstwa.

Ajatollah Ali Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, winą za taki stan obarczył USA i Izrael, które w ubiegłym roku uderzyły w punkty nuklearne kraju.

ZOBACZ: Papież reaguje na protesty w Iranie. Modli się o "dialog i pokój"

Media, m.in. amerykańska CBS News, podają, że w antyrządowych zamieszkach mogło zginąć od kilkuset do 12 tys. osób. Ustalenie dokładnej liczby ofiar jest trudne z uwagi na blokadę informacyjną, w tym odcinanie internetu w Iranie.

Donald Trump zapowiedział atak na Iran w przypadku pogorszenia sytuacji. Według "Daily Mail" na biurku prezydenta znajduje się lista 50 celów, w które mogłyby uderzyć Stany Zjednoczone.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni