Kontrola przeprowadzona przez Funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego miała miejsce w ubiegły weekend, kiedy odbywały się zawody skoczków narciarskich w Zakopanem.

W komunikacie urzędnicy zauważyli, że w tych dniach pod Tatry pojechali kibice z całej Polski i z zagranicy. Pod Wielką Krokwią powstały liczne punkty serwujące m.in. grzane wino i góralskie nalewki. Ujawniono 317 litrów nielegalnego alkoholu.

Potencjalnie skażony grzaniec. Kontrola w Zakopanem

Jak poinformowała w środę KAS, kontrola wykazała, że butelki wina do grzańca nie miały wymaganych znaków akcyzy, a wstępne ustalenia wskazują, że mogły zawierać skażony alkohol, stanowiący realne zagrożenie dla zdrowia.

Zabezpieczony towar przekazano do postępowania celno-skarbowego, a pobrane próbki trafiły do laboratorium.

Jeżeli badania potwierdzą skażenie, właścicielowi punktu grozi grzywna do 45 tys. zł, kara do pięciu lat więzienia lub obie kary łącznie - przekazała Izba Administracji Skarbowej w Krakowie.

KAS podkreśliła, że kupowanie alkoholu w sprawdzonych punktach to nie tylko kwestia paragonu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowia i życia. Należy przy tym pamiętać, że alkohol sam w sobie jest toksyczny dla organizmu, a zgodnie z informacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma bezpiecznego zakresu jego picia.

