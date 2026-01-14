"Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego włodarza gminy Żelazków. Łączymy się w bólu z rodziną oraz najbliższymi" - czytamy na stronie urzędu. Jak dodano, "odszedł człowiek, który swoją pracą trwale zapisał się na kartach historii naszej gminy".

Sylwiusz Jakubowski zmarł na oddziale intensywnej terapii kaliskiego szpitala. Nie podano oficjalnej przyczyny zgonu. Wiadomo jednak, że Jakubowski od lat zmagał się z poważnym uzależnieniem.

Były wójt Żelazkowa nie żyje. Urzędował siedem kadencji

Jakubowski pełnił urząd wójta gminy Żelazków przez siedem kadencji: w latach 1990-2006, a następnie 2014-2022. W 2024 roku bezskutecznie próbował powrócić do lokalnej polityki. Znany był z licznych ekscesów, ale przez wiele lat mieszkańcy stali za nim murem.

O byłym urzędniku zrobiło się głośno w całej Polsce, gdy w 2016 roku udzielał ślubu pod wpływem alkoholu. Od tego czasu sylwetka urzędnika wielokrotnie pojawiała się w ogólnopolskich telewizjach w kontekście licznych skandali z jego udziałem.

Przed pięcioma laty został skazany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych przez 30 godzin miesięcznie. Był oskarżony m.in. o to, że w Borkowie Starym groził mieszkańcowi posesji, iż go pobije.

Zmarł Sylwiusz Jakubowski. Gdy rządził Żelazkowem, o gminie było głośno

Wcześniej były wójt Żelazkowa został ukarany za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta i rażące lekceważenie porządku prawnego podczas I Kaliskiego Marszu Równości, za znieważenie funkcjonariuszy publicznych i wezwanie strażaków do zdarzenia, którego nie było oraz prowadzenie oficjalnych imprez i wydarzeń pod wpływem alkoholu.

Wójt skazany był również w postępowaniu cywilnym za mobbing wobec pracownicy urzędu. Jego kariera zakończyła się ostatecznie w 2022 roku, gdy został odwołany z pełnionego stanowiska przez wojewodę wielkopolskiego.

