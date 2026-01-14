Jedną z osi sporu rządu z prezydentem pozostają nominacje ambasadorskie - według wicepremiera Radosława Sikorskiego "prezydent Karol Nawrocki ma na biurku wnioski o kilkadziesiąt odwołań osób, które opuściły placówki dyplomatyczne, oraz ok. 40 wniosków o powołanie ambasadorów", a nie podpisał żadnego.

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezydent nie mogą znaleźć porozumienia w kwestii pierwszeństwa w nominacji. - Za PiS uchwalono ustawę o służbie zagranicznej, w której czarno na białym zapisano, że prezydent powołuje ambasadora na wniosek ministra spraw zagranicznych - mówił Sikorski.

- Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki - tak jak prezydent Duda - w końcu się zreflektuje. Andrzej Duda podpisał na koniec ponad 20 powołań, mimo że też pierwotnie próbował przejmować politykę kadrową MSZ. Do dzisiaj na placówkach służą osoby z jego kancelarii - przekazał wicepremier.

Spór wokoł nominacji ambasadorskich. Prezydent zaprasza szefa MSZ

"Najpierw trzeba ustalić z prezydentem listę" - twierdzi Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej jako drugi warunek wskazywał natomiast na "powrót do tradycji wypracowanej przez ostatnie 30 lat co do obsady placówek" oraz "uznanie, że to prezydent finalnie decyduje".

Rozstrzygnięcia można spodziewać się po spotkaniu Nawrockiego z Sikorskim, do którego ma dojść 26 stycznia o godz. 14.

Wcześniej poseł KO Mariusz Witczak zdardził na antenie Polsat News, że "Amerykanie naciskają na kancelarię prezydenta Nawrockiego, i opinia międzynarodowa, bo są różne źródła nacisków, żeby jednak sprawę ambasadora uporządkować".

ZOBACZ: Spór o ambasadorów. MSZ odpowiada na zarzuty Pałacu Prezydenckiego

- Zniecierpliwienie administracji Donalda Trumpa wobec nieprofesjonalnej polityki Karola Nawrockiego czy jego administracji zostało kilkakrotnie wyrażone - dodał polityk KO.

Przypomnijmy, że od listopada 2024 r. kieruje nią pełniący obowiązki chargé d’affaires Bogdan Klich, któremu Karol Nawrocki odmawia wydania listów uwierzytelniających.

