"Wszystko wskazuje na to, że atak USA jest bliski, ale tak właśnie działa amerykański rząd, podtrzymuje stan napięcia. Nieprzewidywalność jest częścią tej strategii" - powiedział Reutersowi wojskowy jednego z państw Zachodu.

Izraelski urzędnik uzupełnił, że wydaje się, iż prezydent USA Donald Trump już zdecydował o interwencji, chociaż jej czas i zakres pozostają niejasne.

Zaprzecza temu jednak sam Trump. Jak przyznał na środowej konferencji prasowej powiedziano mu, że liczba zabójstw w związku z tłumieniem przez Iran ogólnokrajowych protestów wygasa i nie ma planów egzekucji 26-letniego protestującego Erfana Soltaniego.

Wcześniej groził interwencją wojskową, jeśli doszłoby do egzekucji. - Jestem pewien, że jeśli się to stanie, wszyscy będziemy bardzo zdenerwowani - dodał.

Napięta sytuacja w Iranie. Państwa apelują do obywateli

Na niepokojące doniesienia zareagowały resorty dyplomacji na świecie, w tym także polskie MSZ. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych nalega na natychmiastowy wyjazd z Iranu i odradza wszelkie podróże do tego kraju" - napisano w poście na portalu X.

Apel do swoich obywateli o opuszczenie Iranu ze względu na sytuację bezpieczeństwa w tym kraju ponowiło również włoskie ministerstwo. W Iranie przebywa około 600 Włochów, z czego większość w rejonie Teheranu.

Podobne ostrzeżenia wydały wcześniej także Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz USA. USA i Wielka Brytania ewakuowały część personelu z bazy wojskowej w Katarze.

Protesty w Iranie. Możliwa interwencja USA

Amerykański przywódca groził wcześniej w ostatnich dniach Iranowi interwencją w związku z brutalnie dławionymi antyrządowymi protestami w tym kraju i zapowiadanymi przez irańskie władze wyrokami śmierci dla demonstrantów.

Dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammad Pakpour ogłosił w środę, że jego formacja jest "w najwyższej gotowości do zdecydowanej odpowiedzi na błędną ocenę sytuacji przez wroga".

Oskarżył też Trumpa i premiera Izraela Binjamina Netanjahu o to, że są "zabójcami irańskiej młodzieży".

Rząd w Teheranie zwrócił się w środę do innych krajów Bliskiego Wschodu z apelem o podjęcie działań, które "powstrzymają Stany Zjednoczone przed atakiem na Iran". Irański reżim ostrzegł też, że w wypadku amerykańskiego ataku uderzy w bazy USA w regionie.

