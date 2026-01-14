We wnęce, w której znajdują się Drzwi Święte, trwają obecnie prace murarskie. W bazylice powstaje mur składający się z około dwóch tysięcy cegieł oznaczonych symbolami papieża Leona XIV.

Podczas watykańskich obchodów święta Objawienia Pańskiego biskup Rzymu zamknął Drzwi Święte, kończąc tym samym uroczystości trwające od Wigilii 2024 roku.

Mur, który powstaje wewnątrz bazyliki, zostanie zburzony przy okazji kolejnego jubileuszu religii chrześcijańskiej. Zwyczajowo drzwi otwierane są co 25 lat. Jak podaje Watykan, uroczystość ta odbędzie się jednak znacznie wcześniej, bo już w 2033 roku.

Watykan. Zamurowano Drzwi Święte. Czekają na kolejny jubileusz

Ponowne otwarcie Drzwi Świętych będzie miało miejsce w 2033 roku podczas rozpoczęcia Jubileuszu Odkupienia w 2000. rocznicę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Cegły użyte do budowy muru, zgodnie z tradycją zostaną przekazane jako pamiątki lub np. fundamenty pod budowę nowych kościołów czy innych instytucji kościelnych.

W tym roku w otworze przy Drzwiach Świętych umieszczono kapsułę, w której znajduje się tzw. akt Rogito informujący o zamknięciu drzwi oraz m.in. monety wybite w czasie Jubileuszu Nadziei oraz medale ostatnich papieży.

W kapsułę włożono także klucze i uchwyty do otwarcia Drzwi Świętych podczas kolejnego jubileuszu.

