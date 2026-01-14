"Czarna lista" USA. Obywatele 75 krajów bez nowych wiz

Stany Zjednoczone bezterminowo zawieszają wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów. Wnioski o zezwolenie na pobyt przestaną być rozpatrywane 21 stycznia. Decyzję potwierdził Departament Stanu po tym, jak stacja Fox News podała, że administracja Donalda Trumpa zamierza zaostrzyć działania wobec wnioskodawców.

Administracja Donalda Trumpa wprowadza zmiany w polityce wizowej USA

Departament Stanu USA potwierdza doniesienia Fox News dotyczące wniosków wizowych - poinformowała agencja Reutera. Na nowej rygorystycznej liście obostrzeń znalazło się 75 państw.

 

Media wskazują, że chodzi zwłaszcza o obywateli Somalii, Rosji, Afganistanu, Brazylii, Iranu, Iraku, Egiptu, Nigerii, Tajlandii oraz Jemenu.

Polecenie Departamentu Stanu: Odrzucić wnioski. Wydawanie wiz imigracyjnych wstrzymane

Wcześniej dziennikarze telewizji przekazali, że w notatce służbowej Departament Stanu nakazał urzędnikom konsularnym odrzucić wnioski o wizy imigracyjne. Administracja Trumpa zamierza zmodernizować procedury ich selekcji i weryfikacji.

 

Wstrzymanie wydawania wiz imigracyjnych nastąpi 21 stycznia. Nie wiadomo, do kiedy potrwa - data ma zostać wskazana po wspomnianych kontrolach departamentu.

 

Opisywana decyzja republikańskiej administracji zbiegła się w czasie z radykalnym zaostrzeniem polityki imigracyjnej, realizowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa od początku jego drugiej kadencji.

Nie będzie imigracyjnych wiz amerykańskich dla osób wybranych narodowości

Oto pełna lista państw, których obywatele od 21 stycznia nie będą mogli uzyskać prawa pobytu w Stanach Zjednoczonych:

 

Europa (Wschodnia i Bałkany): Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra

 

Bliski Wschód i Afryka Północna: Algieria, Egipt, Iran, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Syria, Tunezja, Jemen

 

Afryka Subsaharyjska: Kamerun, Przylądek Zielony, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Gwinea, Liberia, Nigeria, Republika Konga, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda

 

Azja: Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Bhutan, Mjanma, Kambodża, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rosja, Tajlandia, Uzbekistan

 

Ameryka Środkowa, Południowa i Karaiby: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Brazylia, Kolumbia, Kuba, Dominika, Grenada, Gwatemala, Haiti, Jamajka, Nikaragua, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Urugwaj

 

Oceania: Fidżi

Deportacje z USA. Trump odbierze uprawnienia Somalijczykom

Decyzja o wstrzymaniu procesów wizowych to niejedyny krok, który w ostatnim czasie Biały Dom zrobił po to, by zmniejszyć liczbę imigrantów.

 

We wtorek BBC poinformowało, że administracja Trumpa odbiera somalijskim imigrantom tymczasowy status osób chronionych, co ułatwi deportację tysięcy z nich z USA.

 

"Warunki w Somalii poprawiły się do tego stopnia, że (czynności ochrony jej obywateli - red.) nie spełniają już wymogów prawa" - podkreślała w komunikacie sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem. "Tymczasowe oznacza tymczasowe" - dodała.

 

