Prezydent Karol Nawrocki w trakcie wtorkowej konferencji prasowej w Londynie odniósł się do sprawy azylu politycznego udzielonego Zbigniewowi Ziobrze przez Węgry. Powiedział, że "stara się nie oceniać decyzji liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny".

Jak podkreślił Nawrocki, decyzja w sprawie azylu dla Ziobry należała do państwa węgierskiego. Ocenił, że kraj Viktora Obrana "miał prawo ją podjąć". - Myślę, że kraje europejskie, w tym polski rząd, będą ją respektować - stwierdził.

Karol Nawrocki mówił o azylu dla Zbigniewa Ziobry. Węgry "miały prawo"

Prezydent wypowiedział się również o Polsce, stwierdzając, że ustrój naszego państwa "jest demolowany przez decyzje większości parlamentarnej", natomiast "konstytucja jest łamana".

- Jeśli pan redaktor mnie pyta, czy wszyscy w Polsce mogą liczyć na uczciwy proces, szczególnie za sprawą decyzji ministra Żurka o pozakonstytucyjnej zmianie systemu losowania sędziów, to tak nie jest. Decyzje o pozostaniu lub opuszczeniu kraju jest decyzją tych osób - powiedział Nawrocki, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Mecenas byłego ministra zabrał głos

O tym, że Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców adw. Bartosz Lewandowski. Prawnik przekazał wówczas, że decyzja o pozostaniu na Węgrzech została podjęta przez byłego ministra sprawiedliwości w związku z przypadkami "naruszeń praw i wolności w Polsce" oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do "represji politycznych".

Mec. Lewandowski wskazał również, że na podstawie decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej Ziobro otrzyma dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma umożliwić byłemu ministrowi przemieszczanie się. Genewski Dokument Podróży nie daje jednak posiadaczowi dodatkowej ochrony przed organami ścigania.

Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech. Zapowiada "walkę z bezprawiem"

Tego samego dnia Ziobro napisał na platformie X, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem". Podziękował przy tym węgierskiemu premierowi Viktorowi Orbanowi za udzielenie mu ochrony międzynarodowej.

Były minister sprawiedliwości zadeklarował także, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

We wtorek Ziobro poinformował na antenie RMF FM, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego i z Budapesztu będzie prowadził aktywną działalność w Budapeszcie. Zapowiedział także, że będzie prowadził regularne spotkania z dziennikarzami.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. W Polsce chcą mu postawić 26 zarzutów

Polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, które są w większości związane z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności, do którego pod koniec października ubiegłego roku dotarł Polsat News, liczy 159 stron i został przesłany do marszałka Sejmu przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Główne zarzuty wobec byłego ministra dotyczą nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że za czasów rządów PiS w resorcie sprawiedliwości funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał właśnie Ziobro. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest zarazem najpoważniejszym zarzutem, jaki śledczy chcą przedstawić politykowi.

