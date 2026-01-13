Ten niezwykły obszar stał się symbolem nowoczesnego, przemysłowego rolnictwa, ale jednocześnie budzi coraz więcej pytań o wpływ na środowisko, warunki pracy i rzeczywistą cenę warzyw dostępnych przez cały rok.

Największy kompleks szklarniowy na świecie

Almeria to największe na świecie skupisko upraw pod osłonami. Jak podaje na swojej stronie NASA - szklarnie zajmują ponad 40 000 hektarów. Produkcja zaczęła się tam rozwijać na masową skalę w latach 60. XX wieku, gdy odkryto, że połączenie silnego nasłonecznienia, prostych konstrukcji foliowych i nawadniania kropelkowego pozwala uzyskiwać bardzo wysokie plony na obszarze dotkniętym suszą.

Mapy Google Almeria w Hiszpanii to największy kompleks szklarniowy na świecie

Według szacunków, na terenie Almerii pracuje nawet 100 tys. osób. Dziś krajobraz niemal w całości pokrywa biały plastik, tworząc charakterystyczną "plamę" widoczną z orbity.

Jak działa "morze plastiku"?

Większość szklarni w Almerii to w praktyce konstrukcje foliowe, zwykle pozbawione skomplikowanych systemów ogrzewania. Ich funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na nasłonecznieniu oraz nawadnianiu, które pozwala oszczędzać wodę w stosunkowo suchym regionie Europy. Coraz częściej stosuje się także biologiczne metody ochrony roślin, co umożliwia ograniczanie użycia chemicznych pestycydów.

Folie tworzą mikroklimat, który wydłuża sezon upraw i przyspiesza wzrost roślin, dzięki czemu produkcja warzyw może trwać niemal przez cały rok.

Rolniczy gigant południa Europy

Według danych m.in. NASA Earth Observatory oraz hiszpańskich instytutów rolniczych, kompleks szklarniowy w prowincji Almeria produkuje rocznie od 2,5 do nawet 3,5 mld ton warzyw i owoców. To głównie pomidory, papryka i ogórki, które trafiają na stoły w całej Unii Europejskiej.

Jak podają analizy branżowe cytowane przez Greenhouse News i Mordor Intelligence, region ten odpowiada za nawet 40 proc. świeżych warzyw dostępnych w Europie, a zimą jego udział bywa jeszcze większy.

Szacuje się też, że 60-70 proc. hiszpańskiego eksportu warzyw szklarniowych pochodzi właśnie z Almerii.

Między eksportowym sukcesem a ekologicznym kosztem

"Morze plastiku" w Almerii diametralnie zmieniło sytuację gospodarczą regionu. Obszar, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu należał do najsłabiej rozwiniętych w Hiszpanii, dziś jest jednym z najważniejszych zapleczy żywnościowych Europy. Szklarnie przyciągnęły tysiące pracowników, głównie migrantów, dla których praca w rolnictwie jest często jedyną dostępną formą zatrudnienia.

Jednocześnie ta skala produkcji ma swoją cenę:

tysiące hektarów przykrytych folią oznaczają góry plastikowych odpadów

ogromne zapotrzebowanie na wodę

coraz większe obciążenie dla lokalnej przyrody

Od lat zwracają na to uwagę organizacje ekologiczne, podobnie jak na trudne warunki pracy i niskie zarobki wielu pracowników sezonowych.

