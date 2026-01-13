Hiszpańskie "morze plastiku" karmi Europę. Widać je z kosmosu

Z południa Hiszpanii rozciąga się widok, który bardziej przypomina futurystyczną instalację niż krajobraz rolniczy. Chodzi o ogromną, jasną plamę widoczną na zdjęciach satelitarnych jako "morze plastiku" w prowincji Almeria. Pod foliowymi dachami powstaje żywność trafiająca na stoły dziesiątek milionów Europejczyków, także w Polsce.

Ogromny obszar pokryty białymi szklarniami widoczny z kosmosu, z widocznym zbliżeniem na fragment jednej z konstrukcji.
Wikimedia Commons/Mapy Google
Morze plastiku w Almerii to gigantyczny kompleks szklarniowy

Ten niezwykły obszar stał się symbolem nowoczesnego, przemysłowego rolnictwa, ale jednocześnie budzi coraz więcej pytań o wpływ na środowisko, warunki pracy i rzeczywistą cenę warzyw dostępnych przez cały rok.

Największy kompleks szklarniowy na świecie

Almeria to największe na świecie skupisko upraw pod osłonami. Jak podaje na swojej stronie NASA - szklarnie zajmują ponad 40 000 hektarów. Produkcja zaczęła się tam rozwijać na masową skalę w latach 60. XX wieku, gdy odkryto, że połączenie silnego nasłonecznienia, prostych konstrukcji foliowych i nawadniania kropelkowego pozwala uzyskiwać bardzo wysokie plony na obszarze dotkniętym suszą.

 

Almeria w Hiszpanii to największy kompleks szklarniowy na świecieMapy Google
Almeria w Hiszpanii to największy kompleks szklarniowy na świecie

Według szacunków, na terenie Almerii pracuje nawet 100 tys. osób. Dziś krajobraz niemal w całości pokrywa biały plastik, tworząc charakterystyczną "plamę" widoczną z orbity.

Jak działa "morze plastiku"?

Większość szklarni w Almerii to w praktyce konstrukcje foliowe, zwykle pozbawione skomplikowanych systemów ogrzewania. Ich funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na nasłonecznieniu oraz nawadnianiu, które pozwala oszczędzać wodę w stosunkowo suchym regionie Europy. Coraz częściej stosuje się także biologiczne metody ochrony roślin, co umożliwia ograniczanie użycia chemicznych pestycydów.

 

Folie tworzą mikroklimat, który wydłuża sezon upraw i przyspiesza wzrost roślin, dzięki czemu produkcja warzyw może trwać niemal przez cały rok.

Rolniczy gigant południa Europy

Według danych m.in. NASA Earth Observatory oraz hiszpańskich instytutów rolniczych, kompleks szklarniowy w prowincji Almeria produkuje rocznie od 2,5 do nawet 3,5 mld ton warzyw i owoców. To głównie pomidory, papryka i ogórki, które trafiają na stoły w całej Unii Europejskiej.

 

Jak podają analizy branżowe cytowane przez Greenhouse News i Mordor Intelligence, region ten odpowiada za nawet 40 proc. świeżych warzyw dostępnych w Europie, a zimą jego udział bywa jeszcze większy.

 

Szacuje się też, że 60-70 proc. hiszpańskiego eksportu warzyw szklarniowych pochodzi właśnie z Almerii.

Między eksportowym sukcesem a ekologicznym kosztem

"Morze plastiku" w Almerii diametralnie zmieniło sytuację gospodarczą regionu. Obszar, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu należał do najsłabiej rozwiniętych w Hiszpanii, dziś jest jednym z najważniejszych zapleczy żywnościowych Europy. Szklarnie przyciągnęły tysiące pracowników, głównie migrantów, dla których praca w rolnictwie jest często jedyną dostępną formą zatrudnienia.

 

Jednocześnie ta skala produkcji ma swoją cenę:

  • tysiące hektarów przykrytych folią oznaczają góry plastikowych odpadów
  • ogromne zapotrzebowanie na wodę
  • coraz większe obciążenie dla lokalnej przyrody

Od lat zwracają na to uwagę organizacje ekologiczne, podobnie jak na trudne warunki pracy i niskie zarobki wielu pracowników sezonowych.

 

