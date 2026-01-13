Polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej - przekazała we wtorek agencja Reutera. Moskwa zaprotestowała przeciwko zatrzymaniu archeologa Aleksandra B., którego władze Ukrainy podejrzewają o zniszczenie zabytkowego obiektu na okupowanym Krymie.

Do zatrzymania Aleksandra B. doszło w grudniu ubiegłego roku. Wówczas Rosja uznała zarzuty wysuwane przez Kijów za "absurdalne" i domagała się "odmowy wydania go machinie karnej reżimu w Kijowie, która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością". W oświadczeniu strona rosyjska wskazała, że B., pracownik muzeum Ermitaż w Petersburgu, pracował na Krymie od dziesięcioleci.

Rosja wzywa polskiego ambasadora. W tle sprawa archeologa

Strona ukraińska podejrzewa archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie. 10 lat temu miał prowadzić wykopaliska na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu, nie posiadając wymaganych pozwoleń. Jego działania miały doprowadzić do uszkodzenia części kompleksu oraz narażenia muzeum na straty sięgające ponad 200 mln hrywien (ok. 17 mln złotych).

Dodatkowo grupa pod kierownictwem B. miała odkryć i skonfiskować na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb w postaci 30 złotych monet, z których 26 miało wyryte imię Aleksandra Wielkiego, a cztery zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

W poniedziałek o przedłużeniu aresztu dla archeologa poinformowała sędzia Anna Ptaszek, rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. W grudniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News przekazał, że rosyjski naukowiec będzie przebywał w polskim areszcie do 13 stycznia.

