Nocne ataki ze strony Rosjan zostały przeprowadzone przy użyciu dronów. Sprawę relacjonował na bieżąco szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow, który poprosił mieszkańców o zachowanie ostrożności, ostrzegając przed działaniami wroga.

Mimo to nie obyło się bez ofiar. Na obrzeżach Charkowa zginęły cztery osoby. Kolejne sześć zostało rannych. Syniehubow poinformował, że chodzi m.in. o mężczyzn w wieku 40 i 42 lat, którzy zostali przewiezieni do szpitala. 58-latek doznał natomiast ciężkiej reakcji na stres.

Według mera Charkowa Ihora Terechowa rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Na miejscu wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach.

Nocny atak na Kijów i Charków. Rosjanie uszkodzili infrastrukturę energetyczną

Rosjanie zaatakowali także Kijów. Parę minut po północy mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko apelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił natomiast, że miasto padło ofiarą krótkiego, ale intensywnego ataku rakietowego.

Ukraiński operator sieci Ukrenergo poinformował, że wskutek rosyjskiego ataku doszło do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Z tego powodu w stolicy następują przerwy w dostawie prądu. Nie przekazano informacji dotyczących skali szkód ani tego, jak długo potrwają utrudnienia.

