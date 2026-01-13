Rosjanie uszkodzili polski konsulat w Ukrainie. Pilny komunikat MSZ

W wyniku rosyjskiego ataku w Odessie uszkodzony został polski konsulat. Rzecznik MSZ podkreślił, że nie było osób poszkodowanych. "Kolejna noc rosyjskiego terroru" - przekazał Maciej Wewiór.

Rosjanie trafili w polski konsulat w Ukrainie. Komunikat MSZ
"Kolejna noc rosyjskiego terroru. W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie. Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń. Wielki szacunek dla całego zespołu MSZ, który pracuje w Ukrainie" - napisał rzecznik MSZ na platformie X.

 

Więcej informacji wkrótce

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
