Obywatele Singapuru mogą korzystać z bezwizowego dostępu do 192 z 227 krajów i terytoriów, które uwzględniono w najnowszym raporcie Henley Passport Index, stworzonego przez londyńską firmę Henley & Partners, zajmującą się m.in. prawem pobytowym. Tuż za Singapurem plasują się ex aequo na drugim miejscu Japonia i Korea Południowa, oferujące bezwizowy dostęp do 188 miejsc.

- Siła paszportu odzwierciedla stabilność polityczną, wiarygodność dyplomatyczną i zdolność do kształtowania reguł międzynarodowych - tłumaczy Misha Glenny, dziennikarz i rektor Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu.

Ranking państw z najsilniejszymi paszportami w 2026 roku

Trzecie miejsce dzielą kraje europejskie: Dania, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria, które mają bezwizowy dostęp do 186 krajów i terytoriów. Czwarta pozycja w rankingu również należy do państw w Europie. Z wynikiem 185 dostępnych dla nich krajów i terytoriów znajdują się: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia i Norwegia.

Piąte miejsce natomiast z wynikiem 184 zajmują Węgry, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ostatni z krajów notuje najlepsze wyniki w 20-letniej historii rankingu. ZEA od 2006 roku zyskały bezwizowy dostęp do 149 miejsc i awansowały o 57 pozycji. Jak wynika z raportu, jest to wynikiem "stałego zaangażowania dyplomatycznego i liberalizacji wizowej" ZEA.

Na szóstym miejscu znalazły się Chorwacja, Czechy, Estonia, Malta, Nowa Zelandia oraz Polska, oferując bezwizowy dostęp do 183 miejsc.

Wielka Brytania i USA za Polską. Najpotężniejsze paszporty świata 2026

Na siódmej lokacie ląduje Australia, a obok niej Łotwa, Liechtenstein i Wielka Brytania. Jak czytamy, Wielka Brytania jest krajem, który notuje największe spadki - obecnie obowiązuje tam bezwizowy dostęp do 182 miejsc, o osiem mniej niż rok temu. Kanada, Islandia i Litwa znajdują się na ósmym miejscu, oferując bezwizowy dostęp do 181 miejsc, a Malezja jest na dziewiątej pozycji z wynikiem 180.

Z raportu wynika, iż Stany Zjednoczone wracają do rankingu po tym, jak pod koniec 2025 roku na krótko z niego wypadły. Zajmują 10. miejsce z wynikiem 179 dostępnych miejsc. Oznacza to, iż wyprzedza je 37 innych krajów, o jeden więcej niż pod koniec 2025.

Stany Zjednoczone plasują się tuż za Wielką Brytanią, jeśli chodzi o spadek w ujęciu rok do roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kraj ten stracił możliwość korzystania z ruchu bezwizowego do siedmiu miejsc. Kraj ten odnotował także trzeci co do wielkości spadek w rankingu w ciągu ostatnich dwóch dekad - po Wenezueli i Vanuatu - spadając o sześć miejsc, z czwartego na dziesiąte.

Na drugim końcu zestawienia na ostatnim 101. miejscu utrzymuje się Afganistan z bezwizowym dostępem do 24 miejsc. Przed nim na 100. pozycji jest Syria z 26 dostępnymi miejscami, a na 99. - Irak z 29 krajami, do których bez wiz mogą udać się jego obywatele.

Najpotężniejsze paszporty świata na rok 2026:

Singapur (192 destynacje) Japonia, Korea Południowa (188) Dania, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria (186) Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia (185) Węgry, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie (184) Chorwacja, Czechy, Estonia, Malta, Nowa Zelandia, Polska (183) Australia, Łotwa, Liechtenstein, Wielka Brytania (182) Kanada, Islandia, Litwa (181) Malezja (180) Stany Zjednoczone (179)

