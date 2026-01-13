Ranking krajów z najsilniejszymi paszportami. W zestawieniu Polska
Singapur na pierwszym miejscu, a Japonia i Korea Południowa ex aequo na drugim - tak wygląda czołówka rankingu państw z najsilniejszymi paszportami świata na 2026 rok. Oznacza to, iż posiadacze tych dokumentów mogą wjechać do największej liczby państw oraz terytoriów. W zestawieniu w pierwszej dziesiątce znalazła się też Polska.
Obywatele Singapuru mogą korzystać z bezwizowego dostępu do 192 z 227 krajów i terytoriów, które uwzględniono w najnowszym raporcie Henley Passport Index, stworzonego przez londyńską firmę Henley & Partners, zajmującą się m.in. prawem pobytowym. Tuż za Singapurem plasują się ex aequo na drugim miejscu Japonia i Korea Południowa, oferujące bezwizowy dostęp do 188 miejsc.
- Siła paszportu odzwierciedla stabilność polityczną, wiarygodność dyplomatyczną i zdolność do kształtowania reguł międzynarodowych - tłumaczy Misha Glenny, dziennikarz i rektor Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu.
Ranking państw z najsilniejszymi paszportami w 2026 roku
Trzecie miejsce dzielą kraje europejskie: Dania, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria, które mają bezwizowy dostęp do 186 krajów i terytoriów. Czwarta pozycja w rankingu również należy do państw w Europie. Z wynikiem 185 dostępnych dla nich krajów i terytoriów znajdują się: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia i Norwegia.
Piąte miejsce natomiast z wynikiem 184 zajmują Węgry, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ostatni z krajów notuje najlepsze wyniki w 20-letniej historii rankingu. ZEA od 2006 roku zyskały bezwizowy dostęp do 149 miejsc i awansowały o 57 pozycji. Jak wynika z raportu, jest to wynikiem "stałego zaangażowania dyplomatycznego i liberalizacji wizowej" ZEA.
Na szóstym miejscu znalazły się Chorwacja, Czechy, Estonia, Malta, Nowa Zelandia oraz Polska, oferując bezwizowy dostęp do 183 miejsc.
Wielka Brytania i USA za Polską. Najpotężniejsze paszporty świata 2026
Na siódmej lokacie ląduje Australia, a obok niej Łotwa, Liechtenstein i Wielka Brytania. Jak czytamy, Wielka Brytania jest krajem, który notuje największe spadki - obecnie obowiązuje tam bezwizowy dostęp do 182 miejsc, o osiem mniej niż rok temu. Kanada, Islandia i Litwa znajdują się na ósmym miejscu, oferując bezwizowy dostęp do 181 miejsc, a Malezja jest na dziewiątej pozycji z wynikiem 180.
Z raportu wynika, iż Stany Zjednoczone wracają do rankingu po tym, jak pod koniec 2025 roku na krótko z niego wypadły. Zajmują 10. miejsce z wynikiem 179 dostępnych miejsc. Oznacza to, iż wyprzedza je 37 innych krajów, o jeden więcej niż pod koniec 2025.
Stany Zjednoczone plasują się tuż za Wielką Brytanią, jeśli chodzi o spadek w ujęciu rok do roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kraj ten stracił możliwość korzystania z ruchu bezwizowego do siedmiu miejsc. Kraj ten odnotował także trzeci co do wielkości spadek w rankingu w ciągu ostatnich dwóch dekad - po Wenezueli i Vanuatu - spadając o sześć miejsc, z czwartego na dziesiąte.
Na drugim końcu zestawienia na ostatnim 101. miejscu utrzymuje się Afganistan z bezwizowym dostępem do 24 miejsc. Przed nim na 100. pozycji jest Syria z 26 dostępnymi miejscami, a na 99. - Irak z 29 krajami, do których bez wiz mogą udać się jego obywatele.
Najpotężniejsze paszporty świata na rok 2026:
- Singapur (192 destynacje)
- Japonia, Korea Południowa (188)
- Dania, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria (186)
- Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia (185)
- Węgry, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie (184)
- Chorwacja, Czechy, Estonia, Malta, Nowa Zelandia, Polska (183)
- Australia, Łotwa, Liechtenstein, Wielka Brytania (182)
- Kanada, Islandia, Litwa (181)
- Malezja (180)
- Stany Zjednoczone (179)
