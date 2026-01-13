Do wybuchu pożaru w hali magazynowej firmy Schenker w Tarnowie Podgórnym doszło w niedzielę przed godz. 7:00 rano. W akcji gaśniczej wzięło udział blisko 50 zastępów straży pożarnej, łącznie ok. 150 strażaków. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że spaleniu uległa część obiektu o całkowitej powierzchni ok. 11 tys. mkw.

Pożar opanowany został w niedzielę ok. godz. 11:00, ale prace na miejscu trwały jeszcze w poniedziałek. To wówczas sytuacja okazała się na tyle opanowana, by czynności przeprowadzić mógł biegły z zakresu pożarnictwa. We wtorek został przesłuchany przez policję, która przedstawiła wnioski dochodzenia.

Pożar hali magazynowej w Wielkopolsce. Przyczyną przesyłka z Niemiec

- Jedynym źródłem ognia była znajdująca się w hali przesyłka zawierająca baterie do hulajnóg. Biegły wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Anna Kluj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W pakunku znajdować miało się kilkadziesiąt sztuk baterii. - Policjanci ustalili, że przesyłka nadana została z firmy na terenie Niemiec - poinformowała przedstawicielka służb, dodając, że trafić miała do firmy znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.

Trwa szacowanie strat poniesionych na skutek pożaru.

Alert RCB. Okoliczni mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie przed zadymieniem

W związku z rozległym zadymieniem, mieszkańcy Poznania oraz powiatu poznańskiego otrzymali w niedzielę ostrzeżenie wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Pożar budynku magazynowego w Tarnowie Podgórnym. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna" - napisano w alercie.

Wcześniej do okolicznych mieszkańców apelowała Gmina Tarnowo Podgórne. "Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" - apelowano.

