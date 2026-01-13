Jednostka już w piątek znalazła się poza torem wodnym i osiadła na mieliźnie, nie będąc w stanie samodzielnie się uwolnić - przekazał rzecznik policji wodnej w Poczdamie portalowi nadawcy regionalnego Belin-Brandenburg (rbb).

Próba ściągnięcia polskiej barki, podjęta przez Urząd Dróg Wodnych i Żeglugi Sprewy i Haweli przy użyciu trzech lodołamaczy, zakończyła się niepowodzeniem. Jak wyjaśnił Thomas Krueger z tego urzędu, statek zsunął się zbyt daleko na ląd i utknął na piaszczystej mieliźnie. Podczas akcji nastąpiła również awaria silnika jednego z lodołamaczy. - Stało się to w trakcie pracy - powiedział Krueger.

Polska barka utknęła pod Poczdamem. Nieudana próba uwolnienia

W kolejnym etapie użyte będą lichtugi, czyli małe jednostki pływające przeznaczone do rozładowywania statków w celu zmniejszenia zanurzenia. Mają pomóc w częściowym rozładowaniu barki, aby odzyskała pływalność. Przewozi ona 744 tony żwiru, z czego część musi teraz zostać wyładowana - wyjaśnił przedstawiciel niemieckiego urzędu.

Przed podjęciem kolejnej próby konieczne jest jednak, by roztopił się lód. - Musimy poczekać, aż lód się roztopi. W przeciwnym razie statki nie będą mogły pływać - podkreślił Krueger.

Według prognoz kolejna akcja wyciągnięcia barki może nastąpić najwcześniej w przyszłym tygodniu.

Załoga pozostaje na pokładzie i – jak przekazał urząd żeglugi – ma zapewnione wystarczające zaopatrzenie. Policja wodna prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zdarzenia.

ps / PAP