Polka wśród zatrzymanych w Szwajcarii. W tle zabójstwo mężczyzny

Świat

Szwajcarska policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono w sobotni wieczór w jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Marly, w kantonie Fryburg. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby, w tym 36-letnią obywatelkę Polski. Postępowanie prowadzone jest pod kątem zabójstwa.

Dwóch policjantów w niebieskich kurtkach wyprowadza mężczyznę z radiowozu.
Policja Kantonalna Fryburga
Szwajcarska policja zatrzymała cztery osoby w sprawie zabójstwa mężczyzny w Marly. Jedną z nich jest Polka

Jak podaje Szwajcarska Agencja Informacyjna, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze policji kantonalnej z Fryburga udali się do jednego z bloków mieszkalnych. Tam znaleźli mężczyznę z poważnymi obrażeniami.

Zabójstwo w Szwajcarii. 36-letnia Polka wśród zatrzymanych

Pomimo podjętych działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować. Podczas pierwszych czynności śledczy zatrzymali cztery osoby: 36-letnią obywatelkę Polski, 28-letniego obywatela Słowacji oraz dwóch Ukraińców. Wszyscy zostali osadzeni w areszcie śledczym i są do dyspozycji prokuratury.

 

ZOBACZ: Akcja ratunkowa w Norwegii. Nastolatkowie z Polski zgubili się w górach, ekstremalne warunki

 

Prokuratura kantonu Fryburg prowadzi dochodzenie pod kątem zabójstwa oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Na obecnym etapie śledztwa nie ujawniono ani tożsamości ofiary, ani relacji, jakie łączyły ją z zatrzymanymi. Policja nie podaje również szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

 

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne informacje będą przekazywane po przeprowadzeniu dalszych czynności dowodowych, w tym przesłuchań i ekspertyz kryminalistycznych.

 

Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl
