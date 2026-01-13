Jak podaje Szwajcarska Agencja Informacyjna, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze policji kantonalnej z Fryburga udali się do jednego z bloków mieszkalnych. Tam znaleźli mężczyznę z poważnymi obrażeniami.

Zabójstwo w Szwajcarii. 36-letnia Polka wśród zatrzymanych

Pomimo podjętych działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować. Podczas pierwszych czynności śledczy zatrzymali cztery osoby: 36-letnią obywatelkę Polski, 28-letniego obywatela Słowacji oraz dwóch Ukraińców. Wszyscy zostali osadzeni w areszcie śledczym i są do dyspozycji prokuratury.

Prokuratura kantonu Fryburg prowadzi dochodzenie pod kątem zabójstwa oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Na obecnym etapie śledztwa nie ujawniono ani tożsamości ofiary, ani relacji, jakie łączyły ją z zatrzymanymi. Policja nie podaje również szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne informacje będą przekazywane po przeprowadzeniu dalszych czynności dowodowych, w tym przesłuchań i ekspertyz kryminalistycznych.

