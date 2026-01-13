Rada Najwyższa Ukrainy, która we wtorek poparła dymisję ministra obrony Denysa Szmyhala, w tym samym dniu nie zdołała zatwierdzić jego nominacji na stanowiska wicepremiera i ministra energetyki.

Ukraina wciąż bez ministra energetyki. Byłemu premierowi zabrało głosów

Jak poinformował poseł Jarosław Żelezniak, za powołaniem głosowało 210 posłów, przy wymaganych minimum 226 głosach w liczącym formalnie 450 osób parlamencie. Dodał, że Ukraina już od 55 dni nie ma ministra energetyki. Po nieudanym głosowaniu obrady Rady Najwyższej zostały we wtorek zamknięte - powiadomiła agencja Interfax-Ukraina.

Denys Szmyhal pełnił funkcję premiera od marca 2020 do lipca ubiegłego roku, czyli przez ponad pięć lat, co jest najdłuższym okresem urzędowania jakiejkolwiek osoby na tym stanowisku w tym kraju. W lipcu, podczas rekonstrukcji rządu, prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował stanowisko szefa rządu ówczesnej minister gospodarki Julii Swyrydenko.



Po tej decyzji Rada Najwyższa przegłosowała uchwałę o odwołaniu premiera Szmyhala i jego gabinetu. Jednocześnie prezydent zaproponował politykowi - w miejsce Rustema Umerowa - stanowisko ministra obrony. Zełenski stwierdził, iż "ogromne doświadczenie Denysa Szmyhala z pewnością przyda się na tym stanowisku". Parlament jeszcze w lipcu wyraził zgodę na powołanie Szmyhala.

Ukraina. Skandal korupcyjny w sektorze energetycznym

Z kolei na początku stycznia tego roku Zełenski zaproponował byłemu szefowi ukraińskiego rządu stanowisko wicepremiera i ministra energetyki. Stanowisko szefa tego resortu pozostaje nieobsadzone po odwołaniu Switłany Hrynczuk w listopadzie w związku ze skandalem korupcyjnym w państwowym przedsiębiorstwie energetyczny Energoatom.

Na stanowisko nowego ministra obrony Wołodymyr Zełenski proponuje obecnie dotychczasowego wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa. Szmyhal, zanim trafił do rządu, pracował w prywatnym sektorze energetycznym Ukrainy. Zgodnie z ukraińskim prawem członkowie rządu są powoływani przez Radę Najwyższą Ukrainy na wniosek premiera.

Wyjątek stanowią ministrowie obrony oraz spraw zagranicznych, których kandydatury do parlamentu wnosi prezydent. O powołaniu każdego ministra Rada Najwyższa decyduje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów ustawowej liczby deputowanych. W tej samej procedurze parlamentarnej następuje także odwoływanie ministrów.

