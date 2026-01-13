Do Polski z zachodu Europy dociera ocieplenie. Pogoda do wielu miejsc przynosi odwilż, ale też niebezpieczne oblodzenie na drogach i chodnikach. W środę może to stworzyć poważne problemy dla podróżujących z lotniska w Warszawie.

Zapowiadają problemy na Okęciu. Wszystko przez pogodę

"Ostrzeżenie w związku ze spodziewanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi w najbliższym czasie. Szczególnie złe (m.in. marznący deszcz) mogą wystąpić w środę - 14 stycznia" - ostrzegają zarządcy lotniska na profilu na Facebooku.

ZOBACZ: Paraliż na europejskich lotniskach. Zima zaskoczyła pilotów?

Pasażerowie udający się w podróż z Okęcia proszeni są o "zachowanie szczególnej uwagi", ponieważ w środę może tam być bardzo ślisko. Władze portu lotniczego radzą, by zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie lub wydostanie się z obiektu.

Ze względu na możliwe utrudnienia podróżni powinni sprawdzać status swojego lotu na stronie lotniska lub u przewodnika. "W związku z warunkami, jakie obecnie są na wielu lotniskach należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami i ogólnymi utrudnieniami" - głosi komunikat służb lotniskowych.

WXCHARTS W Polsce pojawia się coraz więcej mas ciepłego powietrza, powodujących odwilż

Port lotniczy imienia Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu jest największym lotniskiem w tej części Europy. Jest przystosowany do przyjmowania największych samolotów na świecie.

ZOBACZ: Śnieg, gołoledź i utrudnienia na drogach. Pogoda rzuca wyzwanie kierowcom

28 listopada 2025 roku Okęcie obsłużyło swojego 22 222 222. pasażera od początku roku. Po raz pierwszy w swej liczącej ponad 90 lat historii w ciągu jednego roku przekroczono wówczas na tym lotnisku próg 22 mln podróżnych. W 2024 roku port obsłużył 21,3 mln pasażerów.

Z niebezpiecznym oblodzeniem zmagają się obecnie lotniska również w innych europejskich krajach.

Mróz wylądował na lotniskach. Problemy za południową granicą

Nadciągające z zachodu masy cieplejszego powietrza przynoszą do naszej części kontynentu odwilż i wyraźną zmianę w pogodzie. Pojawia się coraz więcej mieszanych opadów śniegu z deszczem lub samego deszczu i mżawki.

Deszcz osiada na zimnym gruncie, momentalnie zamarzając i powodując gołoledź w wielu miejscach. Z tym zagrożeniem zmagają się między innymi lotniska w Czechach i Słowacji.

ZOBACZ: Szykuje się poważna zmiana. Pogoda podzieli nasz kraj na dwie strefy

Port imienia Vaclava Havla w czeskiej Pradze rano działał w ograniczonym zakresie. Jego władze ograniczyły ilość przyjmowanych samolotów, by dać sobie więcej czasu na odmrożenie głównego pasa startowego oraz dróg postojowych dla samolotów. Obecnie obiekt działa już bez ograniczeń, choć w ciągu dnia może dochodzić do kolejnych utrudnień.

Podobna sytuacja panuje na lotnisku w słowackiej Bratysławie. Loty realizowane są bez opóźnień, jednak port do godz. 9:15 był nieczynny z powodu złych warunków meteorologicznych. Tak jak w Czechach, również tu nie wykluczono problemów w ciągu dnia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni