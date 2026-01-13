Okęcie ostrzega podróżnych. Pogoda szykuje spore utrudnienia
Środa może nie być najlepszym dniem na podróż samolotem z Warszawy. Tego dnia na Okęciu może dojść do wielu opóźnień. Wszystko z powodu prognozowanych ciężkich warunków pogodowych. Może tam panować niebezpieczne oblodzenie, które we wtorek rano dało się we znaki podróżnym między innymi w czeskiej Pradze i słowackiej Bratysławie.
- Nad Polskę z zachodu Europy dociera ocieplenie przynoszące odwilż i niebezpieczne oblodzenie
- Służby Lotniska Chopina w Warszawie ostrzegają przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i możliwymi utrudnieniami w środę
- Pasażerowie podróżujący z Okęcia proszeni są o zachowanie szczególnej uwagi, zarezerwowanie dodatkowego czasu na dojazd i sprawdzanie statusu lotów
- Podobne problemy z oblodzeniem we wtorek rano występowały na lotniskach w Czechach i Słowacji
Do Polski z zachodu Europy dociera ocieplenie. Pogoda do wielu miejsc przynosi odwilż, ale też niebezpieczne oblodzenie na drogach i chodnikach. W środę może to stworzyć poważne problemy dla podróżujących z lotniska w Warszawie.
Zapowiadają problemy na Okęciu. Wszystko przez pogodę
"Ostrzeżenie w związku ze spodziewanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi w najbliższym czasie. Szczególnie złe (m.in. marznący deszcz) mogą wystąpić w środę - 14 stycznia" - ostrzegają zarządcy lotniska na profilu na Facebooku.
Pasażerowie udający się w podróż z Okęcia proszeni są o "zachowanie szczególnej uwagi", ponieważ w środę może tam być bardzo ślisko. Władze portu lotniczego radzą, by zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie lub wydostanie się z obiektu.
Ze względu na możliwe utrudnienia podróżni powinni sprawdzać status swojego lotu na stronie lotniska lub u przewodnika. "W związku z warunkami, jakie obecnie są na wielu lotniskach należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami i ogólnymi utrudnieniami" - głosi komunikat służb lotniskowych.
Port lotniczy imienia Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu jest największym lotniskiem w tej części Europy. Jest przystosowany do przyjmowania największych samolotów na świecie.
28 listopada 2025 roku Okęcie obsłużyło swojego 22 222 222. pasażera od początku roku. Po raz pierwszy w swej liczącej ponad 90 lat historii w ciągu jednego roku przekroczono wówczas na tym lotnisku próg 22 mln podróżnych. W 2024 roku port obsłużył 21,3 mln pasażerów.
Z niebezpiecznym oblodzeniem zmagają się obecnie lotniska również w innych europejskich krajach.
Mróz wylądował na lotniskach. Problemy za południową granicą
Nadciągające z zachodu masy cieplejszego powietrza przynoszą do naszej części kontynentu odwilż i wyraźną zmianę w pogodzie. Pojawia się coraz więcej mieszanych opadów śniegu z deszczem lub samego deszczu i mżawki.
Deszcz osiada na zimnym gruncie, momentalnie zamarzając i powodując gołoledź w wielu miejscach. Z tym zagrożeniem zmagają się między innymi lotniska w Czechach i Słowacji.
Port imienia Vaclava Havla w czeskiej Pradze rano działał w ograniczonym zakresie. Jego władze ograniczyły ilość przyjmowanych samolotów, by dać sobie więcej czasu na odmrożenie głównego pasa startowego oraz dróg postojowych dla samolotów. Obecnie obiekt działa już bez ograniczeń, choć w ciągu dnia może dochodzić do kolejnych utrudnień.
Podobna sytuacja panuje na lotnisku w słowackiej Bratysławie. Loty realizowane są bez opóźnień, jednak port do godz. 9:15 był nieczynny z powodu złych warunków meteorologicznych. Tak jak w Czechach, również tu nie wykluczono problemów w ciągu dnia.
