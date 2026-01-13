Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór w wielkopolskiej miejscowości Mierzejewo. Podkom. Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, poinformowała polsatnews.pl, że zgłoszenie w tej sprawie dotarło do policjantów tuż przed północą.

Funkcjonariusze ustalili, że za tragedię może odpowiadać 28-latek, który ugodził nożem swojego 39-letniego brata, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. - Po przewiezieniu do szpitala poszkodowany zmarł - relacjonowała podkom. Żymełka.

Zbrodnia w Wielkopolsce. Niemal 150 policjantów szukało bratobójcy

- Komendant policji w Lesznie ogłosił alarm dla całej jednostki. Blisko 150 policjantów przez całą noc poszukiwało sprawcy - mówiła rzeczniczka, tłumacząc, że w akcję zaangażowano również psy tropiące.

Ostatecznie 28-latka udało się złapać i zatrzymać około 8:00 na terenie gminy Krzemieniewo w Wielkopolsce. Podkom. Monika Żymełka wskazała, iż sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gostyniu, która może skierować wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego, który obejmie dłuższy okres.

