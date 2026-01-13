Małe dziecko z obrażeniami czaszki. Szpital powiadomił służby

Polska

20-miesięczne dziecko z urazami czaszki oraz kończyn górnych i dolnych trafiło w niedzielę do Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu - potwierdziła polsatnews.pl Agnieszka Zelek-Rachtan, rzeczniczka prasowa placówki. Poinformowała, że "w związku ze stwierdzeniem przez personel medyczny podejrzenia popełnienia przestępstwa zostały poinformowane odpowiednie służby". Zatrzymano opiekunów dziecka.

Budynek szpitala z parkingiem i drzewami wokół
Slopet, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Agnieszka Zelek-Rachtan, rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, poinformowała polsatnews.pl, że 20-miesięczne dziecko trafiło do placówki w niedzielne popołudnie. O godz. 15:35 zostało ono przewiezione na Szpitalny Oddział Ratunkowy przez Zespół Pogotowia Ratunkowego.

 

Na miejscu u dziecka stwierdzono urazy czaszki oraz kończyn górnych i dolnych. Zelek-Rachtan wskazała, że w dalszej kolejności mały pacjent został poddany opiece medycznej. W stanie stabilnym został przetransportowany do Szpitala Specjalistycznego w Krakowie-Prokocim.

Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala. Miało liczne obrażenia

Personel medyczny podejrzewał, że 20-miesieczne dziecko mogło paść ofiarą przestępstwa, dlatego zawiadomione zostały odpowiednie służby. Portal miastons.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie, dowiedział się, że zawiadomienie, które złożył szpital, dotyczy podejrzenia znęcania się nad małoletnim.

 

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne czynności wyjaśniające. - Są dwie osoby zatrzymane - opiekunowie dziecka. Zbieramy materiał dowodowy - przekazał prok. Bartosz Gorzula z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, cytowany przez "Fakt". 

 

POLSKA

