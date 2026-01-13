Agnieszka Zelek-Rachtan, rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, poinformowała polsatnews.pl, że 20-miesięczne dziecko trafiło do placówki w niedzielne popołudnie. O godz. 15:35 zostało ono przewiezione na Szpitalny Oddział Ratunkowy przez Zespół Pogotowia Ratunkowego.

ZOBACZ: Incydent w hotelu z udziałem policjanta. 28-latka zgłosiła molestowanie

Na miejscu u dziecka stwierdzono urazy czaszki oraz kończyn górnych i dolnych. Zelek-Rachtan wskazała, że w dalszej kolejności mały pacjent został poddany opiece medycznej. W stanie stabilnym został przetransportowany do Szpitala Specjalistycznego w Krakowie-Prokocim.

Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala. Miało liczne obrażenia

Personel medyczny podejrzewał, że 20-miesieczne dziecko mogło paść ofiarą przestępstwa, dlatego zawiadomione zostały odpowiednie służby. Portal miastons.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie, dowiedział się, że zawiadomienie, które złożył szpital, dotyczy podejrzenia znęcania się nad małoletnim.

ZOBACZ: Pościg za audi zakończony dachowaniem. Sześć osób w szpitalu

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne czynności wyjaśniające. - Są dwie osoby zatrzymane - opiekunowie dziecka. Zbieramy materiał dowodowy - przekazał prok. Bartosz Gorzula z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, cytowany przez "Fakt".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni