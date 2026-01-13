Do katastrofy awionetki z Yeisonem Jimenezem doszło w sobotę w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca. Krótko po starcie maszyna uderzyła w ziemię, po czym stanęła w płomieniach. Żaden z uczestników lotu nie przeżył wypadku. Oprócz 34-letniego muzyka śmierć poniosło pięć innych osób.

W sobotnim komunikacie władze departamentu Boyaca przekazały, że wśród ofiar katastrofy lotniczej było dwóch pilotów oraz czterech członków załogi. Osoby towarzyszące Jimenezowi miały wziąć z nim udział w zaplanowanym na sobotni wieczór koncercie.

Muzyk śnił o katastrofie samolotu. Właśnie w taki sposób umarł

Sprawa poruszyła Kolumbijczyków. Lokalne media wskazują obecnie, że muzyk przewidział własną śmierć. 20 grudnia w wywiadzie dla telewizji Caracol podzielił się informacją o tym, że przyśniła mu się katastrofa lotnicza, w której był jedną z ofiar.

- Śniło mi się, że lecieliśmy samolotem, w którym wystąpiła awaria (…). Zginęliśmy w wypadku, o którym następnie mówiono w mediach – powiedział Jimenez w programie telewizyjnym "Se dice de mi".

Dodał, że w przeszłości miał już dwa podobne sny o swojej śmierci. W każdym z nich, jak zaznaczył, widział siebie jako ofiarę wypadku lotniczego.

Yeison Jimenez był piosenkarzem i kompozytorem kolumbijskiej muzyki popularnej. Poza występami na scenie i skomponowaniem ponad 70 utworów znany był również jako juror telewizyjnych programów muzycznych.

Kolumbijskie media przypominają, że w jednej ze swoich ostatnich publikacji Jimenez napisał, "że zawsze jest pokorny, wiedząc, że to, co otrzymał od Boga może mu zostać zabrane".

