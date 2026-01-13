Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
We wtorkowym wydaniu proagrmu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz - ministrą funduszy i polityki regionalnej oraz wiceszefową Polski 2050. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej