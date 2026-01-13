Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

We wtorkowym wydaniu proagrmu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz - ministrą funduszy i polityki regionalnej oraz wiceszefową Polski 2050. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Kobieta w szarym kostiumie siedząca w studiu telewizyjnym, z widokiem na nocne miasto w tle.
Polsat News
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun

 

WIDEO: Prezydent nie podpisze ustawy budżetowej? "Nie będzie środków"
Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl / Polsat News
GOŚĆ WYDARZEŃKATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZPOLSKAPOLSKA 2050

