Początkowe doniesienia agencji Reutera mówiły o tankowcach Delta Harmony oraz Matilda. Jak wskazano wówczas, obie jednostki oczekiwały na załadunek ropy z Kazachstanu.

Zostały one zaatakowane w pobliżu terminala przeładunkowego Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC). To kluczowy terminal ze względu na to, że obsługuje niemal cały eksport ropy z Kazachstanu. Jak ustaliły Reuter i Bloomberg, statki zostały uderzone przez drony.

Później ujawniono, że podobna sytuacja dotknęła tankowce Freud i Delta Supreme.

Tankowce naftowe uderzone przez drony. Oczekiwały na załadunek

Tankowiec Delta Harmony jest zarządzany przez greckie Delta Tankers z siedzibą w Atenach. Oczekiwał on na załadunek ropy pochodzącej od kazachskiej spółki naftowej Tengizchevroil.

Druga jednostka, Matilda, również została trafiona przez drony. Jest zarządzana przez grecką firmę Thenamaris. Spodziewano się, że załaduje ropę pochodzącą ze złoża Karachaganak w Kazachstanie.

Cztery tankowce uderzone przez drony. Incydent przy kluczowym terminalu

Informacje portalu VesselFinder wskazują na to, że Delta Supreme pływa pływa pod banderą Liberii. To statek zbudowany w 2012 roku.

Freud jest z kolei maszyną zbudowaną w 2018 roku. Pływa pod banderą Wysp Marshalla.

Zdaniem agencji Reutera również te maszyny są kontrolowane przez Greków. Ministerstwo Energii Kazachstanu poinformowało w cytowanym komunikacie, że po wtorkowym incydencie załadunki ropy na terminalu odbywają się za pomocą boi załadunkowej, zakotwiczonej na morzu.

