Wyniki Lotto na 12 stycznia. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 10 stycznia 2026 roku, to:

4, 8, 14, 26, 7, 3

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 13 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 10 stycznia 2026 roku, to:

46, 25, 36, 38, 34, 32

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 25 grudnia 2025 roku w Kamień Pomorskiu. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 13 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 stycznia 2026 roku, to:

3, 14, 11, 25, 26

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 13 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 stycznia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 10, 47, 42, 8, 70, 33, 74, 30, 63, 59, 21, 52, 31, 19, 65, 36, 28, 38, 9, 72 (Plus: 72)

Losowanie o 22:00: 40, 48, 8, 67, 9, 74, 63, 79, 34, 2, 28, 45, 55, 12, 51, 25, 44, 16, 60, 32 (Plus: 32)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 9 stycznia 2026 roku, to:

Liczby główne: 1, 17, 19, 25, 41

Euronumery: 6, 12

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 100 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 13 stycznia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 stycznia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 1, 17, 7, 10, 21, 16, 3, 12, 14, 18, 8, 22

Losowanie o 22:00: 18, 7, 20, 17, 24, 10, 22, 8, 19, 21, 9, 11

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 listopada 2025 roku w Bielsku-Białej.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 stycznia 2026 roku, to:

4, 18, 10, 34, 20 oraz 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 13 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 12 stycznia 2026 roku, to:

1, 32, 7, 28, 33 oraz 1

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 13 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

