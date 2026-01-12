"W nadchodzącym tygodniu nadejdą znaczne zmiany w pogodzie" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komentarzu do prognozy na najbliższe dni. Wiele wskazuje na to, że "ciepły front atmosferyczny podzieli Polskę na zimny północny wschód i znacznie cieplejszą południowo-zachodnią Polskę" - uważają eksperci. W wielu miejscach za dnia będzie kilka stopni powyżej zera.

Uderzenie mrozu na początku tygodnia. Ponad 20 stopni mrozu w nocy

Początek tygodnia upłynie nam pod znakiem dalszych opadów śniegu, które w poniedziałek najsilniejsze będą na wschodzie - tam spadnie około 5 cm białego puchu.

Wciąż będzie też mroźnie: na północnym wschodzie za dnia nawet -12 stopni Celsjusza, choć w reszcie kraju mrozy będą łagodniejsze i wyniosą od -5 do -2 st. C.

ZOBACZ: Arktyczna pogoda nie odpłynie z Polski. Wkrótce mrozy osiągną nawet -20 stopni

Potem nadejdzie bardzo mroźna noc. Na wschodzie miejscami mróz może sięgnąć nawet -22 stopni Celsjusza - wynika z prognoz IMGW. Potem jednak sytuacja pogodowa zacznie się stopniowo zmieniać.

WXCHARTS Najbliższe noce będą mroźne: lokalnie na wschodzie może być nawet -22 st. C

Od wtorku do Polski zacznie z zachodu docierać cieplejsza masa powietrza. Nie osiągnie ona jednak wschodnich rejonów kraju, gdzie wciąż będzie zimno: na północnym wschodzie mrozy za dnia wciąż będą bardzo silne i wyniosą do -13 stopni.

Na południowym zachodzie będzie znacznie cieplej i tam termometry pokażą trzy stopnie powyżej zera. To oznacza, że we wtorek między najzimniejszym a najcieplejszym rejonem Polski będzie ponad 15 stopni różnicy.

Pogoda jeszcze się nie poprawi i przeważnie będzie pochmurnie, z opadami śniegu w centrum i na południu, miejscami może posypać intensywniej: na południu może spaść około 10 cm białego puchu. Na cieplejszym zachodzie i południowym zachodzie opady mogą przechodzić w śnieg z deszczem, miejscami mogą być marznące, więc trzeba uważać na niebezpieczne oblodzenie.

Po zachodzie słońca znowu nadejdzie siarczysty mróz, który na wschodzie wyniesie około -18 stopni, ale na zachodzie w nocy może być już koło zera.

Pogoda wyraźnie podzieli Polskę. Znacząca różnica

Połowa przyszłego tygodnia nie przyniesie większej poprawy aury. Na niebie wciąż będzie się utrzymywać sporo chmur. W środę śnieg popada w centrum, a na zachodzie spadnie deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Pomimo odwilży w tym rejonie Polski opady mogą lokalnie być marznące, więc może być ślisko i niebezpiecznie.

WXCHARTS W połowie tygodnia pogoda podzieli Polskę – na zachodzie odwilż, na wschodzie siarczysty mróz

Różnica między mroźnym wschodem a cieplejszym zachodem wciąż będzie bardzo duża. Na termometrach zanotujemy w ciągu dnia od -10 st. C na wschodzie do 5 stopni na plusie w zachodniej Polsce.

ZOBACZ: Zima rozpycha się w Polsce. Wkrótce wrócą niebezpieczne śnieżyce

Kolejny dzień również będzie pochmurny i dość nieprzyjemny. W czwartek większe przejaśnienia wystąpią tylko na zachodzie. W wielu miejscach przelotnie popada śnieg i śnieg z deszczem, a na południu sam deszcz, wciąż lokalnie marznący.

WXCHARTS Najdłużej mrozy utrzymają się na północnym wschodzie. W drugiej połowie tygodnia w większości kraju będzie wyraźnie cieplej

Zrobi się cieplej również na północnym wschodzie, gdzie mróz w ciągu dnia nie powinien być większy niż -5 stopni. Na południowym zachodzie będzie o 10 stopni więcej.

Spora niepewność w weekend. Nie wszystko jeszcze rozstrzygnięte

Koniec tygodnia może być bardzo interesujący. Eksperci IMGW zwracają uwagę, że "materiały synoptyczne są bardzo rozbieżne" i prognoza na ten czas "jest obarczona znaczna dozą niepewności". Warunki mogą się zmienić, jednak póki co widać pewne uspokojenie.

Możliwe, że w piątek w dużej części kraju aura się poprawi i pojawią się większe przejaśnienia, a miejscami rozpogodzenia, choć północny wschód dalej będzie pochmurny. Na Warmii popada deszcz ze śniegiem, a na Mazurach i Podlasiu śnieg.

Termometry pokażą od -4 stopni na północnym wschodzie 4 stopni powyżej zera na południowym zachodzie. Noce na wschodzie wciąż będą mroźne, do około -6 stopni, a na zachodzie w tym czasie będzie w okolicach zera.

ZOBACZ: Ten ptak zmienia mapy. Jest jak leśniczy

Weekend przyniesie więcej chmur, zwłaszcza na północy, gdzie w sobotę słabo popada śnieg i śnieg z deszczem, a na Pomorzu i Kujawach lokalnie deszcz. Pierwsza połowa weekendu przyniesie temperatury od -4 st. C północnym wschodzie do pięciu stopni ciepła na południu.

Niedziela może być bardziej wymagająca: pochmurna w praktycznie całej Polsce, z większymi przejaśnieniami jedynie na południowym wschodzie. Na zachodzie i w centrum popada deszcz, na Warmii i Mazurach śnieg, zaś w okolicach Zatoki Gdańskiej deszcz wymieszany ze śniegiem.

ZOBACZ: Śnieżny paraliż na trasie S7. Kierowcy spędzili noc w autach

Temperatury nie zmienią się znacząco i wyniosą od około -4 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni powyżej zera na południowym zachodzie kraju.

Przez praktycznie cały tydzień wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni