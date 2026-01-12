Nietypowy widok na drodze. Strażacy ciągnęli to za swoim wozem
Strażacy z OSP w Postolinie wspomogli w poniedziałek służby w odśnieżaniu ulicy. Użyli do tego swojego wozu oraz podpiętych do niego trzech wielkich opon, które ciągnęli po drodze.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie (woj. dolnośląskie) pomogli w poniedziałek mieszkańcom poprzez odśnieżenie lokalnej drogi. Na filmie w mediach społecznościowych widać strażacy wykorzystali do tego zadania swój wóz oraz ciągnięte za nim trzy, duże opony.
"Strażacy zapewniają, że opony dają radę" - można przeczytać w poście. Strażacy potwierdzili to później na swoim Facebooku.
Atak zimy w Polsce. Pogoda w poniedziałek i wtorek
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowa oraz częściowo północna Europa znajduje się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże.
Wschodnia i północna część kraju pozostaje pod wpływem niżu z głównym ośrodkiem nad wschodnią Europą i wtórnym nad północno-wschodnią Polską. Pozostały obszar kraju jest w zasięgu wyżu znad południowej Europy. Pozostajemy w powietrzu pochodzenia arktycznego.
Cała Polska mierzy się z utrudnieniami dotyczącymi ciężkich warunków pogodowych. Do końca poniedziałku obowiązuje Alert RCB w woj. pomorskim oraz części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i śląskiego.
