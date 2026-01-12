Prof. Stanisław Obirek w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Stanisław Obirek - teolog i historyk z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Program poprowadzą Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Portret mężczyzny obok grafiki z logo programu "Najważniejsze pytania"
Polsat News
Prof. Stanisław Obirek w programie "Najważniejsze pytania"

Pozostałe odcniki programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Przydacz o spotkaniu Tusk-Nawrocki. "Dobra decyzja ze strony premiera"
Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAROLINA OLEJAKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPROF STANISŁAW OBIREKPROGRAMY POLSAT NEWSPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 