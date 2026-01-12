Incydent w hotelu z udziałem policjanta. 28-latka zgłosiła molestowanie

Polska Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl

W warszawskim hotelu na Mokotowie doszło do incydentu z udziałem policjanta odbywającego staż adaptacyjny. 28-latka zgłosiła, że mężczyzna miał włamać się do jej pokoju i dopuścić się molestowania. Śledczy natychmiast rozpoczęli postępowanie wyjaśniające.

Radiowóz policyjny z napisem "POLICJA" i policjant w tle.
Polsat News, zdj. ilustracyjne
Policjant został wskazany przez 28-latkę jako sprawca molestowania

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z hoteli na Mokotowie doszło do zdarzenia, które zgłoszono służbom jako możliwość popełnienia przestępstwa. 28-letnia kobieta poinformowała obsługę obiektu, iż nowo poznany mężczyzna "miał włamać się do jej pokoju i dopuścić się molestowania".

 

ZOBACZ: Paradowała tak na Okęciu. Nie wpuszczono jej do samolotu

 

Recepcjonista natychmiast powiadomił służby. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Warszawa II, którzy ustalili, że mężczyzną wskazanym przez zgłaszającą jest policjant odbywający staż adaptacyjny w stolicy. Do zdarzenia miało dojść poza jego służbą.

Molestowanie w hotelu? Sprawdzili monitoring

Sprawa została przekazana do Komendy Stołecznej Policji. Jak podaje KSP, wstępne ustalenia, w tym analiza monitoringu hotelowego, wykazały, że nie doszło do włamania. Kobieta sama przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną do pokoju, a po wspólnym wejściu mężczyzna opuścił pokój po około 4 minutach.

 

Komendant Stołeczny polecił Wydziałowi Kontroli KSP dokładne zbadanie sprawy i zabezpieczenie pełnego materiału procesowego. Informacje o zdarzeniu trafiły również do Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratury.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Gniew peryferii". Ekspert o przyczynach wzrostu popularności Grzegorza Brauna
Czytaj więcej
HOTELKONTROLAMOKOTÓWMOLESTOWANIEPOLICJAPOLSKAPRZESTĘPSTWOŚLEDZTWOWARSZAWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 