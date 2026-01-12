Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z hoteli na Mokotowie doszło do zdarzenia, które zgłoszono służbom jako możliwość popełnienia przestępstwa. 28-letnia kobieta poinformowała obsługę obiektu, iż nowo poznany mężczyzna "miał włamać się do jej pokoju i dopuścić się molestowania".

ZOBACZ: Paradowała tak na Okęciu. Nie wpuszczono jej do samolotu

Recepcjonista natychmiast powiadomił służby. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Warszawa II, którzy ustalili, że mężczyzną wskazanym przez zgłaszającą jest policjant odbywający staż adaptacyjny w stolicy. Do zdarzenia miało dojść poza jego służbą.

Molestowanie w hotelu? Sprawdzili monitoring

Sprawa została przekazana do Komendy Stołecznej Policji. Jak podaje KSP, wstępne ustalenia, w tym analiza monitoringu hotelowego, wykazały, że nie doszło do włamania. Kobieta sama przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną do pokoju, a po wspólnym wejściu mężczyzna opuścił pokój po około 4 minutach.

Komendant Stołeczny polecił Wydziałowi Kontroli KSP dokładne zbadanie sprawy i zabezpieczenie pełnego materiału procesowego. Informacje o zdarzeniu trafiły również do Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratury.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni