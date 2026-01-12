Wiadomość o przyznaniu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze azylu przez węgierski rząd rozgrzała polską scenę polityczną, a w mediach i na platformach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy.

Jednym z tych, którzy zabrali głos w tej sprawie jest premier Donald Tusk. Premier opublikował wpis wyłącznie w języku angielskim. "Były minister sprawiedliwości, pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Viktora Orbana z prośbą o azyl polityczny. To logiczny wybór" - napisał szef rządu na platformie X.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. Politycy koalicji rządzącej komentują

Sprawa nie umknęła też uwadze wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. "Następny przystanek Mińsk czy Moskwa?" - pytał we wpisie, który również napisał po angielsku. Na tym jednak nie poprzestał. Niedługo później wstawił komentarz, ale już po polsku.

"Zbyszku, po ludzku współczuję azylanckiego chleba, którego ja też zasmakowałem. Co prawda ja uciekałem przed komuną a Ty przed polskim prokuratorem i sądem, które sam reformowałeś. Niemniej, życzę powrotu do ojczyzny oraz sprawiedliwego wyroku" - napisał.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował dziennikarzy, że wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia dla Ziobry, ponieważ "nie pełni on obowiązków posła w tej chwili". Zapowiedział, że po swoim powrocie z wizyty w Berlinie w środę, w oparciu o sporządzone ekspertyzy, podejmie "wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa - red.) Ziobry". – Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną niż w inną – podkreślił Czarzasty.

O decyzję rządu w Budapeszcie na antenie Polsat News zapytany został wiceszef MON Cezary Tomczyk, który stwierdził, że "to, co robi Zbigniew Ziobro jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości".

Po stronie koalicji rządzącej wypowiedział się też m.in. Tomasz Siemoniak, stwierdzając, ze azyl jest "idealnym podsumowaniem kariery Ziobry". "Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek!" - dodał koordynator służb specjalnych.

Opozycja wstawia się za Ziobrą. "Solidarność i obrona zasad praworządności"

Nie mniejsze proszenie azyl dla Zbigniewa Ziobry wywołał wśród przedstawicieli opozycji. Były premier Mateusz Morawiecki z PiS powiedział w RMF FM, że nie jest zaskoczony decyzją węgierskiego rządu. - Przeczytałem uzasadnienie, że azyl został przyznany, bo prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy Ziobro jest ścigany z motywów politycznych? Oczywiście, że jest. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest jakąś dziwną - powiedział Morawiecki.

Zdaniem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego sytuacja ta jest kolejną "bardzo dużą porażką rządu Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka". - Z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia Polaka, jest mi wstyd, że były minister sprawiedliwości musi uzyskiwać azyl polityczny przed władzą, która oponentów politycznych chce anihilować, chce zniszczyć - stwierdził Bogucki.

Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak ocenił, że decyzja Węgier jest "oparta na realnych przesłankach". "Solidarność z Zbigniewem Ziobrą oznacza dziś obronę podstawowych zasad praworządności, które powinny obowiązywać niezależnie od sympatii politycznych" - stwierdził.

Łukasz Rzepecki, były doradca w kancelarii Andrzeja Dudy, a obecnie członek Konfederacji podkreślił, że nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości powinny być wyjaśnione, ale "Ziobro w Polsce w tych warunkach na sprawiedliwy proces liczyć nie może".

Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie 26 przestępstw

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. 7 listopada minionego roku Sejm uchylił byłemu ministrowi immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma się odnieść do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące.

