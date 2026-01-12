Ciało 18-latki w mieszkaniu na Bielanach. Policja zatrzymała jej chłopaka
Mundurowi z Bielan zatrzymali 28-latka w związku ze śmiercią 18-letniej dziewczyny - przekazali warszawscy policjanci. Kobieta była poszukiwana od sylwestrowej nocy. Jej ciało ukryte w pokoju mężczyzny znalazła jego matka. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
O sprawie poinformowała w poniedziałek policja z Bielan. Według ustaleń matka dziewczyny zgłosiła jej zaginięcie, po tym jak nie wróciła do domu po sylwestrowej nocy.
Kobieta wcześniej kontaktowała się z 28-latkiem, który był partnerem 18-latki. Ten zapewniał, że odprowadził ją na przystanek autobusowy i od tego momentu nie miał z nią kontaktu.
Warszawa. Ciało 18-latki ukryte w pokoju
Jak wynika z policyjnego komunikatu, niedługo później matka mężczyzny zadzwoniła pod numer alarmowy i zgłosiła, że w pokoju jej syna jest nieprzytomna kobieta. Zespół ratownictwa medycznego po przyjeździe na miejsce stwierdził jej zgon.
Policja zatrzymała 28-latka. "Na miejscu czynności prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. Przesłuchani zostali świadkowie, a policyjny technik zabezpieczył ślady" - czytamy.
Zarzut zabójstwa dla 28-latka
Prokuratura postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa dokonanego w mieszkaniu na Bielanach, a następnie ukrycia zwłok w swoim pokoju.
Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o zastosowanie wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu dożywocie.
