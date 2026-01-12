Chciał uwiecznić swój wyczyn. Włączył kamerę i "zapłacił najwyższą cenę"

Na jednym z zamarzniętych zbiorników w Niemczech ratownicy odkryli dwa wycięte w lodzie otwory, obok ręcznik, a przed nimi ustawioną kamerę. Samochód 40-latka stał zaparkowany nieopodal brzegu - po nim samym nie było jednak śladu. Z nagrania wynika, że mężczyzna wskoczył do lodowatej wody, lecz już się nie wynurzył.

W Niemczech 40-latek wskoczył do lodowatej wody. Chciał nagrać swój wyczyn

W Wismarze 40-latek chciał nagrać film na całkowicie zamarzniętym zbiorniku przeciwpożarowym i zapłacił za to życiem - podaje "Bild". Jak czytamy, mężczyzna przy włączonej kamerze wskoczył do przerębla. Prawdopodobnie planował wynurzyć się przez drugi wycięty w lodzie otwór, który znajdował się obok.

 

Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny niemieckie służby otrzymały w poniedziałek rano. Na miejsce wysłano liczne jednostki straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policję. "Bild" opisuje, że zbiornik przeciwpożarowy, na którym doszło do tragedii, ma około dwóch metrów głębokości. Z powodu niskich temperatur w ostatnich dniach, jest zamarznięty.

Kamera wciąż nagrywała. Tragedia na zamarzniętym zbiorniku

Gdy ratownicy przybyli na miejsce, zastali nietypowy widok: na lodzie na statywie ustawiona była kamera, a przed nią znajdowały się dwa wycięte w lodzie otwory, obok których leżał ręcznik. Samochód mężczyzny nadal stał zaparkowany tuż przy brzegu. Według niemieckiego portalu kamera wciąż nagrywała, gdy przyjechały służby

 

Rozpoczęła się akcja poszukiwacza. Strażacy użyli pił łańcuchowych do wycięcia kolejnych otworów w warstwie lodu mającej od pięciu do siedmiu centymetrów. Po południu policja potwierdziła, że ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Z doniesień wynika, że miejsce, w którym 40-latek wskoczył do wody, miało około 1,7 metra głębokości

 

