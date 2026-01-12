W Wismarze 40-latek chciał nagrać film na całkowicie zamarzniętym zbiorniku przeciwpożarowym i zapłacił za to życiem - podaje "Bild". Jak czytamy, mężczyzna przy włączonej kamerze wskoczył do przerębla. Prawdopodobnie planował wynurzyć się przez drugi wycięty w lodzie otwór, który znajdował się obok.

ZOBACZ: Jechali na dachu autobusu. Niebezpieczna "zabawa" w Poznaniu

Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny niemieckie służby otrzymały w poniedziałek rano. Na miejsce wysłano liczne jednostki straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policję. "Bild" opisuje, że zbiornik przeciwpożarowy, na którym doszło do tragedii, ma około dwóch metrów głębokości. Z powodu niskich temperatur w ostatnich dniach, jest zamarznięty.

Kamera wciąż nagrywała. Tragedia na zamarzniętym zbiorniku

Gdy ratownicy przybyli na miejsce, zastali nietypowy widok: na lodzie na statywie ustawiona była kamera, a przed nią znajdowały się dwa wycięte w lodzie otwory, obok których leżał ręcznik. Samochód mężczyzny nadal stał zaparkowany tuż przy brzegu. Według niemieckiego portalu kamera wciąż nagrywała, gdy przyjechały służby.

ZOBACZ: Tragedia na zamarzniętym stawie. Nie żyje siedmiolatek i jego matka

Rozpoczęła się akcja poszukiwacza. Strażacy użyli pił łańcuchowych do wycięcia kolejnych otworów w warstwie lodu mającej od pięciu do siedmiu centymetrów. Po południu policja potwierdziła, że ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Z doniesień wynika, że miejsce, w którym 40-latek wskoczył do wody, miało około 1,7 metra głębokości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni