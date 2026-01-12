Budynek stanął w płomieniach. Znaleziono zwłoki mężczyzny
W niedzielny wieczór w miejscowości Piszczac Drugi (woj. lubelskie) spłonął budynek mieszkalny. - W trakcie działań gaśniczych ujawniono zwęglone zwłoki mężczyzny - mówił w rozmowie z polsatnews.pl zastępca oficera prasowego KM PSP w Białej Podlaskiej mł. kpt. Marcin Kazimierczak. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Pożar wybuchł w jednym z drewnianych budynków mieszkalnych w miejscowości Piszczac Drugi (pow. bialski).
- Informacja o tym pożarze wpłynęła w niedzielę około godz. 19 - mówił w rozmowie z polsatnews.pl zastępca oficera prasowego
Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej mł. kpt. Marcin Kazimierczak.
- Do akcji zadysponowano łącznie osiem zastępów i 33 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej - kontynuował.
Tragiczne skutki pożaru w Lubelskiem. Nie żyje mężczyzna
Jak dodał mł. kpt. Kazimierczak, w momencie, gdy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, ogniem objęty był już cały budynek. W trakcie akcji gaśniczej połączonej z przeszukiwaniem budynku, funkcjonariusze ujawnili zwęglone ciało mężczyzny.
Mimo błyskawicznych działań ratowniczych, lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mieszkańca powiatu bialskiego.
ZOBACZ: Paraliż na Lotnisku Chopina. Opóźnione loty, przekierowane samoloty
Przedstawiciel KM PSP w Białej Podlaskiej doprecyzował, że zmarły miał około 60 lat. W chwili wybuchu pożaru był on jedyną osobą, która znajdowała się w budynku.
- Po ugaszeniu pożaru w trudnych, mroźnych warunkach swoje czynności rozpoczęli funkcjonariusze zespołu dochodzeniowego bialskiej policji pod nadzorem prokuratora - mówił.
Teren objęty pożarem został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, którzy ustalą dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń śledczych, przyczyną pożaru było mogło być zaprószenie ognia.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej