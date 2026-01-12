Pożar wybuchł w jednym z drewnianych budynków mieszkalnych w miejscowości Piszczac Drugi (pow. bialski).

- Informacja o tym pożarze wpłynęła w niedzielę około godz. 19 - mówił w rozmowie z polsatnews.pl zastępca oficera prasowego

Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej mł. kpt. Marcin Kazimierczak.

- Do akcji zadysponowano łącznie osiem zastępów i 33 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej - kontynuował.

Tragiczne skutki pożaru w Lubelskiem. Nie żyje mężczyzna

Jak dodał mł. kpt. Kazimierczak, w momencie, gdy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, ogniem objęty był już cały budynek. W trakcie akcji gaśniczej połączonej z przeszukiwaniem budynku, funkcjonariusze ujawnili zwęglone ciało mężczyzny.

Mimo błyskawicznych działań ratowniczych, lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mieszkańca powiatu bialskiego.

Przedstawiciel KM PSP w Białej Podlaskiej doprecyzował, że zmarły miał około 60 lat. W chwili wybuchu pożaru był on jedyną osobą, która znajdowała się w budynku.

- Po ugaszeniu pożaru w trudnych, mroźnych warunkach swoje czynności rozpoczęli funkcjonariusze zespołu dochodzeniowego bialskiej policji pod nadzorem prokuratora - mówił.

Teren objęty pożarem został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, którzy ustalą dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń śledczych, przyczyną pożaru było mogło być zaprószenie ognia.

