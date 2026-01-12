Pierwsza "autystyczna" lalka Barbie została stworzona przy współpracy z amerykańską organizacją charytatywną Autistic Self Advocacy Network. Lalka dołącza do kolekcji Barbie Fashionistas, w ramach której lalki są różnorodne pod względem odcieni skóry, sylwetek, typów włosów oraz niepełnosprawności.

- Barbie zawsze stara się odzwierciedlać świat, który dzieci widzą, oraz możliwości, które sobie wyobrażają - mówi cytowany w komunikacie firmy Mattel Jamie Cygielman, globalny szef działu lalek. - Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić naszą pierwszą autystyczną lalkę Barbie, która poszerza definicję inkluzywności zarówno na półkach z zabawkami, jak i poza nimi - dodał.

Nowa, autystyczna lalka Barbie. Mattel zwraca uwagę na akcesoria

Lalka ma odzwierciedlać sposoby, w jakie dzieci z autyzmem mogą doświadczać i komunikować się ze światem. Autystyczna Barbie posiada ruchome łokcie i nadgarstki, umożliwiające stymulowanie rąk (tzw. stimming). Patrzy lekko w bok - unika bezpośredniego kontaktu wzrokowego, co jest jednym z objawów w spektrum zaburzenia.

Mattel zwraca uwagę, że posiada również kilka akcesoriów: różowy fidget spinner, słuchawki redukujące hałas i tablet z aplikacjami AAC wspierającymi komunikację. Nosi też luźną, fioletową sukienkę i płaskie buty, zapewniające komfort sensoryczny.

Colin Killick, Dyrektor Wykonawczy ASAN, podkreśla, że współpraca przy projekcie była szansą na stworzenie autentycznej reprezentacji społeczności autystycznej. - To niezwykle ważne, aby młode osoby autystyczne widziały radosne i realistyczne odzwierciedlenie samych siebie. Ta lalka celebruje różnorodność doświadczeń i wspiera niezależność - stwierdził.

Autystyczne lalki Barbie trafią do amerykańskich szpitali pediatryczne

Podobnie jak w przypadku innych lalek Fashionistas reprezentujących osoby z różnymi schorzeniami, autystyczna Barbie została stworzona przy aktywnym udziale społeczności. Mattel planuje przekazać ponad 1 tys. lalek wiodącym szpitalom pediatrycznym w USA, aby przynieść radość i poczucie reprezentacji dzieciom w spektrum autyzmu.

Autyzm to forma neuroatypowości, która wpływa na to, jak ludzie doświadczają i wchodzą w interakcje ze społeczeństwem. Chociaż cechy autyzmu różnią się w zależności od osoby, według Światowej Organizacji Zdrowia ponad jedno dziecko na sto jest autystycznych.

