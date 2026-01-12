Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". W dalszej części programu prowadzący porozmawia z Wandą Buk, doradczynią prezydenta Karola Nawrockiego.
Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Poprzednie wydania programu dostępne są tutaj.
