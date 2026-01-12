Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". W dalszej części programu prowadzący porozmawia z Wandą Buk, doradczynią prezydenta Karola Nawrockiego.

Mężczyzna w garniturze podczas programu "Gość Wydarzeń".
Polsat News
Andrzej Domański w programie "Gość Wydarzeń"

Transmisja "Gościa Wydarzeń" od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

 

wka / polsatnews.pl / Polsat News
