Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje senior, ciężko ranne dziecko
Tragiczny wypadek w miejscowości Nowosielec (woj. podkarpackie). 82-letni kierowca wjechał autem w sześcioletniego chłopca. Mężczyzna prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad pojazdem. Życia seniora nie udało się uratować, natomiast dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala.
Jak poinformowała pełniąca obowiązki. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9 na parkingu pod kościołem w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim.
ZOBACZ: Bryła lodu spadła z tira i raniła kobietę. Policja szuka kierowcy
- Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał - powiedziała policjantka.
Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje senior, dziecko w szpitalu
Dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.
6-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rzeszowie. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają miejscowe służby.
Zima na polskich drogach. Policja apeluje do kierowców o ostrożność
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na trudne warunki panujące na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia przed intensywnym śniegiem i zamieciami.
Alerty I stopnia dotyczą woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i zachodniego Mazowsza.
ZOBACZ: Podkarpacie. Dwulatka szła sama wzdłuż drogi. Bez czapki i kurtki
W tych rejonach możemy spodziewać się wzrostu pokrywy śnieżnej miejscami do 15 cm oraz silnych wiatrów, w porywach do 50 km/h, co może spowodować utrudnienia na drogach.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej