Jak poinformowała pełniąca obowiązki. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9 na parkingu pod kościołem w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim.

ZOBACZ: Bryła lodu spadła z tira i raniła kobietę. Policja szuka kierowcy

- Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał - powiedziała policjantka.

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje senior, dziecko w szpitalu

Dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.

6-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rzeszowie. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają miejscowe służby.

Zima na polskich drogach. Policja apeluje do kierowców o ostrożność

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na trudne warunki panujące na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia przed intensywnym śniegiem i zamieciami.



Alerty I stopnia dotyczą woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i zachodniego Mazowsza.

ZOBACZ: Podkarpacie. Dwulatka szła sama wzdłuż drogi. Bez czapki i kurtki

W tych rejonach możemy spodziewać się wzrostu pokrywy śnieżnej miejscami do 15 cm oraz silnych wiatrów, w porywach do 50 km/h, co może spowodować utrudnienia na drogach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni