"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od godz. 9:55

Polska

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentować będą bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.

Bogdan Rymanowski w studiu telewizyjnym, w tle miasto i choinka
Polsat News
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Błażej Poboży, doradca prezydenta 
  • Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL
  • Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja
  • Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska
  • Radosław Fogiel, PiS
  • Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
