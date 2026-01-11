"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od godz. 9:55
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentować będą bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.
Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Błażej Poboży, doradca prezydenta
- Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL
- Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja
- Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska
- Radosław Fogiel, PiS
- Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Nowa Lewica
Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
