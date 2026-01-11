Tragedia na weselu w Tarnobrzegu. Nie żyje 56-latek

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godz. 23.30. Podczas zabawy weselnej w lokalu na osiedlu Wielowieś w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) uczestnicy zauważyli, że świętujący razem z nimi 56-letni mężczyzna stracił przytomność.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym także straż pożarną. Mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy - podaje internetowy kanał Tarnowska TV.

Tragedia w Tarnobrzegu. Uczestnik wesela nie żyje

Przybyłe na salę pierwsze zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego stwierdziły, że u 56-latka wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ratownicy przystąpili do zaawansowanej resuscytacji.

W trakcie próby przywracania funkcji życiowych mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala. Tam kontynuowano czynności, aby uratować jego życie. Niestety bezskutecznie. Mimo wysiłku lekarzy 56-latek zmarł.

Regionalny serwis Tygodnika Nadwiślańskiego podał, że sprawa została zgłoszona także policji. Funkcjonariusze z tarnobrzeskiej komendy wykluczyli udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Interwencja zakończyła się w momencie zabrania go do szpitala.

Z informacji podawanych w mediach społecznościowych przez Ratownictwo Powiatu Tarnobrzeskiego wynika, że w akcji pomocy 56-latkowi uczestniczył w sumie jeden patrol policji, dwa zastępy straży pożarnej i dwa zespoły ratownictwa medycznego.

