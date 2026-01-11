Szeryf hrabstwa Clay, Eddie Scott, poinformował, że ofiary były w wieku od 7 do 67 lat, a samo zdarzenie określił jako jedno z najbardziej brutalnych w swojej wieloletniej karierze.

Strzelanina w stanie Missisipi. Nie żyje sześć osób

Prokurator okręgowy Scott Colom zapowiedział, że ze względu na wyjątkowe okrucieństwo czynów, jego biuro będzie domagać się dla sprawcy kary śmierci.

- To naprawdę wstrząsnęło naszą społecznością, a dla mnie, po prawie 30 latach pracy, to jedna z najtrudniejszych spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia - podkreślił szeryf Scott w rozmowie z radiem publicznym NPR.

Napastnik zaatakował kilku miejscach. Zabił m.in. członów swojej rodziny

Według ustaleń śledczych napastnik zaatakował w trzech różnych lokalizacjach. W pierwszym miejscu miał zabić strzałami w głowę swojego ojca, wuja oraz brata, po czym ukradł samochód brata i udał się do kolejnego domu.

Tam, na oczach świadków, zastrzelił 7-letnią dziewczynkę i, jak wynika z zeznań, celował również w głowę drugiego, młodszego dziecka. Ostatnim etapem krwawego rajdu była trzecia lokalizacja, gdzie odnaleziono ciała dwóch kolejnych mężczyzn, w tym miejscowego pastora.

Strzelaniny w USA. Dane za rok 2025

Tragedia w hrabstwie Clay wpisuje się w szerszy obraz przemocy z użyciem broni palnej w Missisipi, który według danych za 2025 rok pozostaje stanem o jednym z najwyższych współczynników śmiertelności z tego powodu w USA.

Według statystyk Gun Violence Archive w 2025 roku w USA odnotowano 408 masowych strzelanin, w których zginęło łącznie 358 osób, a ponad 1800 zostało rannych. Mimo tendencji spadkowej w skali kraju, eksperci wskazują na utrzymujące się dysproporcje regionalne, plasujące stany południowe, takie jak Missisipi, w czołówce statystyk dotyczących zabójstw z użyciem broni palnej.

