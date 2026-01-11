Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę po godz. 23 w miejscowości Grzebowilk w powiecie mińskim. Grupa młodych osób zorganizowała tam kulig na drodze leśnej. Do osobowego Nissana były podpięte dwa worki wypełnione słomą, na których było łącznie pięć osób - dwie kobiety i trzech mężczyzn.

Tragedia na kuligu. Zginął 25-latek

- W trakcie wykonywania skrętu przez kierującego Nissanem, jeden z mężczyzn puścił się worka i uderzył w drzewo. Niestety pomimo podjętej reanimacji, zarówno przez uczestników kuligu, jak i przez załogę karetki pogotowia, jego życia nie udało się uratować - przekazał podkom. Markiewicz.

Kierujący Nissanem został przebadany na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany.

- Decyzją prokuratora ciało 25-latka zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok - dodał podkom. Markiewicz.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu czynności i przesłuchuje świadków, aby ustalić okoliczności tego zdarzenia.

Wypadek podczas kuligu. Nastolatka zabrana śmigłowcem LPR do szpitala

To kolejne niebezpieczne zdarzeni podczas zimowych zabaw w ciągu ostatnich dni.

W święto Trzech Króli dwie osoby, w tym 15-latka, zostały poszkodowane podczas niebezpiecznego kuligu w miejscowości Stary Borowiec (woj. wielkopolskie).

Jak przekazała policja w Koninie, ciągnik rolniczy cofnął się na jednym z przystanków i najechał na ich sanki. Młodsza uczestniczka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

