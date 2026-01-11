Prof. Jacek Czaputowicz w programie "Gość Wydarzeń"

Rozmówcą Marka Tejchmana w niedzielnym wydaniu "Gościa Wydarzeń" będzie prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat NEws, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.