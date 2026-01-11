W programie pojawi się wątek relacji polsko-amerykańskich, w tym głośnych zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii. Adam Bielan wyjaśni, dlaczego prezydentowi USA tak bardzo zależy na największej wyspie świata oraz jak interpretować jego ostatnie sygnały związane z wojną w Ukrainie. Europoseł PiS oceni także perspektywy ewentualnej wizyty gospodarza Białego Domu w Polsce.

Rozmowa dotyczyć będzie także sytuacji na krajowej scenie politycznej. Gość "Politycznego WF-u" skomentuje sondaże oraz szanse Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy. Odniesie się do koncepcji tak zwanego "technicznego premiera", która jak przyznaje, dojrzewa w środowisku PiS. Nie zabraknie także kulisów słynnej kolacji z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, którą Adam Bielan zorganizował we własnym mieszkaniu.

W programie poruszony zostanie również temat zamieszania wokół niedopuszczenia polskiego attaché wojskowego do rozmów z przedstawicielami USA. Czy poza kamerami narasta poważniejszy konflikt? Na to pytanie europoseł PiS spróbuje odpowiedzieć już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.00.

